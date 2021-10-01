Menemen Belediyesi'ndeki satışa eski başkandan tepki: Satışı geri çeksin, elini sıkalım

Memleket Partili Tahir Şahin, AK Parti idaresindeki Menemen Belediyesi’nin belediye mülkiyetinde yer alan 160 parselin satma girişimine tepki gösterdi. Söz konusu arazinin Seyrek Köy belde olmadan köy sandığında biriken paralarla satın alındığını belirten Şahin, “Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan bu satışı geri çeksin, elini sıkalım. Yoksa vebal altında kalır” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Menemen Belediyesi'nde 20 yıl belediye başkanlığı görevinde bulunan Memleket Partili Tahir Şahin, AK Parti idaresindeki Menemen Belediyesi’nin bugün gerçekleşecek olan ekim ayı meclis toplantısı gündeminde yer alacak Seyrek Villakent Mahallesi’nde belediye mülkiyetinde yer alan 160 parseli satma girişimine tepki gösterdi. Şahin, Menemen Belediyesi mülkiyetindeki parsellerin kat karşılığı, satışı, takası, yap-işlet-devret modeli hasılat paylaşımlı kat karşılığı verilmesinin külliyen yanlış olduğunu söyledi.

"Siz bu yeri satamazsınız"



Meclis gündemine gelecek Menemen Belediyesi mülkiyetindeki parsellerin kat karşılığı, satışı, takası, yap-işlet-devret modeli hasılat paylaşımlı kat karşılığı verilmesi, inşaat sözleşmesi yapılması için Belediye Başkan Vekiline ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, “1992 yılında kurulan Seyrek Belediyesi’nde Nurgül Uçar belediye başkanıyken bugün satılacak olan arazinin bir kısmı satılmıştı. Daha sonra Bayram Düz belediye başkanı oldu. O döneminde de Nurgül Uçar’ın döneminde satılan arazinin yarısı kadar arazi satıldı. Seyrek beldesi ise bu kadar satıştan dolayı sadece bir belediye hizmet binası yapıldı. Başka bir iğne, çivi göremezsiniz. Demek ki satarak bir şey olmuyor. Satarak ancak mirasyedilik olur. Satışla borç ödenmez, hizmet olmaz. Benim dönemimde ben bir metre yer satmadım. Benim dönemimde 10 yıl bölge bende kaldı. 1 metrekare yer satmadım şuyulanmış arazilerin dışında. Örneğin 200 metre vatandaşındır 5 metre Menemen Belediyesi’ne aittir. İmarda şuyulanmış arazi olarak nitelendirilir ve satılır. Satılmaz ise vatandaş inşaat yapamaz. Ben bunların dışında yer satmadım. Satmama rağmen, hükümette olmamıza rağmen ben Menemen’de hemşehrilerimiz hizmetlerimizi değerlendirip dört dönem belediye başkanı seçmiş. Bizden sonra Serdar Aksoy belediye başkanı olmuş bu yerlere göz dikmiş. O satışa çıkarmış öncelikle CHP’liler siyasetin doğası gereği Serdar Aksoy’a yetki vermişler daha sonra bakmışlar ki burada Bizans oyunları var yetkiyi geri almışlar. CHP’liler yetki verirken Aydın Pehlivan ve AK Parti Grubu ret vermiş. Serdar Aksoy görevden alındıktan sonra Aydın Pehlivan kurayla Belediye Başkan Vekili olmuş bakıyoruz nasıl Serdar Aksoy 9 ay sonra bu arazilere göz dikmişse Aydın Pehlivan da tam 9 ay sonra bu arazileri satmak için yetki istiyor. Serdar Aksoy’un müzekkeresinin tıpa tıp aynısı Aydın Pehlivan’ın müzekkeresi. Fotokopi gibi. Dün siyaseten Serdar Aksoy’a ‘hayır’ dediniz 9 ay sonra neden aynı müzekkereyle gündeme getirip niye satmak istiyorsunuz? Satışla borç ödenemez, hizmet gelmez. Ben 20 yıl boyunca 1 metrekare yer satmadıysam sende satmadan hizmet yap görelim. Burada külliyen bir yanlış var. Üstelik bu arazi Seyrek Köy belde olmadan köy sandığında biriken paralarla, köylünün biriken paralarıyla alınmış arazi. Siz bu yeri satamazsınız. Dün Serdar Aksoy’a satarken ‘hayır’ diyen zihniyet bugün niye bu konuyu gündeme getiriyor?” dedi.

Borcunuz kadar tapu devri yapın



Söz konusu araziyi bir sermayenin istediğini aktaran Şahin, “Belediye olarak burayı kat karşılığı satarsanız o şaibenin altından kalkamazsınız. Menemen sokaklarında yürüyemezsiniz. Eğer borç ödemek istiyorsanız borcunuz kadar yerlerin kıymet takdirini yaptırırsınız borcunuz kadar maliyeye tapu devri yaparsınız. Hazineye devretmiş olduğunuz tapuların karşılığında da Vergi Dairesi, SGK borçlarınız silinir. Belediyemizde borçlardan kurtulur. Vergi Dairesi, SGK’ya olan borçlar bu satış bedelinin yüzde 20’si. Yani yüzde 80’ini niye satıyorsunuz? Belediye olarak siz bu işlere girerseniz ben yolsuzluğa, bu yanlışlığa bulaşacağım demiş olursunuz. Ne yapacaksa bırakın devletimiz yapsın. Borcunuz 300 milyon ise 300 milyonluk devlete tapu devri yapın” diye konuştu.

Sonucu bağımsız üyeler belirleyecek



Memleket Partisi olarak “Bu toprak Menemenlilerin toprağıdır” adı altında bir imza kampanyası da başlattıklarını aktaran Şahin, “AK Partililer partilerine aidiyetlerinden dolayı bu konuya evet diyebilirler ama sağduyulu AK Partililerin de olduğunu biliyorum. CHP’liler siyasetin doğası gereği dün satış yetkisi verirken ve geri çekerken bugün hayır diyeceklerdir. Ama 5 bağımsız meclis üyemiz var. Sonucu beş bağımsız meclis üyemiz belirleyecek. Tüm belediye meclis üyelerimizden yarın Menemen sokaklarında rahat rahat yürümek istiyorlarsa bu satışa hayır diyeceklerine yürekten inanıyorum. Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan bu satışı geri çeksin, elini sıkalım. Yoksa vebal altında kalır” açıklamasında bulundu.