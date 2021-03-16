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Menemen Belediyesi'nden haciz açıklaması

Menemen Belediyesi'ne, 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz gelmesini değerlendiren Başkan Vekili Pehlivan, “Makam koltuğu gidiyorsa gitsin ama Menemenlinin 6 milyon parası çarçur edilmesin. Daha önce 1 liralık malı 4 liraya Menemen Belediyesi'ne satmış olanlar, gerekli indirimleri yapmadıkları sürece tavrımızda bir değişiklik olmayacaktır. Korumaya çalıştığımız kişisel itibarımız değil; Menemen'in, Menemen'de yaşayan 200 bin insanın hakkıdır, hukukudur” dedi

Menemen Belediyesi'nden haciz açıklaması
16 Mart 2021 Salı 10:31

Haber Merkezi-Menemen Belediyesi'ne, 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları olmak üzere bazı eşyalar haczedilmesine ilişkin Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan yazılı açıklamada bulundu. Göreve başladığı günden bu yana şeffaflık ve hesap verme anlayışında olduğunu belirten Pehlivan, “Belediyenin alacağını, işçi durumunu, esnaf ve müteahhite olan borcunu ilk meclis toplantısında halkımızla paylaştım. Menemenlinin hakkını, hukukunu korumak, tek kuruşuna sahip çıkmak konusunda tüm hemşehrilerime söz verdim” dedi.

 

Makam koltuğu gidiyorsa gitsin

Geçmiş dönemde yapılan ihale ve borçlanmalar hakkında inceleme  başlattıklarını dile getiren Pevlivan, “Belediyemize haciz için gelen kişiler kamera ihalesinden oluşan borcu temlik yolu ile alan faktoring şirketinin yetkilileridir. Kamera ihalesi de incelettiğimiz ihalelerden biri. İhale konusu kameralar 2 milyon 700 bin TL bedelle satın alınabilecek iken malesef 9 milyon TL bedelle ihale edilmiştir. Bugün bir yol ayrımında kaldık. Ya kişisel itibarımızı düşünüp ödeme yapacaktık yada Menemenli hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutup onların hakkını hukukunu savunacaktık. Bugün ikinci yolu seçtik. Tekrar aynı durumla karşılaşırsak yine aynı tercihi seçeceğiz. Biz menzilden ziyade yolculuğa sevdalı, makamlara değil, milletin gönlüne talip olan bir anlayışın temsilcileriyiz. Bugün de aynı anlayışla makam koltuğu gidiyorsa gitsin ama Menemenlinin 6 milyon parası çarçur edilmesin dedik. Daha önce 1 liralık malı 4 liraya Menemen Belediyesi'ne satmış olanlar, gerekli indirimleri yapmadıkları sürece tavrımızda bir değişiklik olmayacaktır. Korumaya çalıştığımız kişisel itibarımız değil; Menemen'in, Menemen'de yaşayan 200 bin insanın hakkıdır, hukukudur” şeklinde konuştu.

Etiketler; #menemen belediyesi #haciz #aydın pehlivan
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