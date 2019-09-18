Menemen Belediyesi: Sadece kurumuş ağaçlar kesildi

Bazı medya organlarında çıkan Menemen Belediyesi’nin Şehir Parkı’nda ağaç katliamı yaptığına dair haberlere belediyeden yalanlama geldi.

Menemen Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Kemal Sönmez çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada; Menemen Şehir Parkı’nda ağaç katliamı olmadığını, belli bir bölgede, hastalıktan dolayı tamamen ya da bölgesel olarak kurumuş olan ağaçların kesildiğini söyledi. Aynı parsel üzerinde olan 30 kadar sağlıklı ağacın kesilmediğine, sadece hastalıklı ağaçların kesildiğine özellikle dikkat çeken Sönmez, kesilen 4 ağacın yerine 14 ağaç dikeceklerini de ayrıca belirtti.