Menemen Belediyesi’nde müzik var

Menemen Belediyesi, haftanın yorgunluğunu atmaları için belediye çalışanlarına ve gelen vatandaşlara müzik dinletisi sunuyor.

Her Cuma Belediye fuaye alanında gerçekleşen dinletide, çalışanlar rutin işlerini yaparken bir yandan da müzikle haftanın yorgunluğunu atıyorlar. Belediyeye gelen Menemenliler ise güzel bir sürpriz ile karşılaşıyor. Belediye bünyesinde çalışan sanatçılar tarafından verilen müzik ziyafeti, Cuma günleri 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Güzel bir sürpriz

Hayata geçirdiği farklı projeler ile adından söz ettiren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Müziğin insan psikolojisi üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Belediyeye gelen vatandaşlarımıza güzel bir sürpriz olsun istedik. İşlerini hallederken aynı zamanda da keyifli vakit geçirsinler, kendilerini misafirimiz gibi hissetsinler istedik. Belediye çalışanı arkadaşlarımız gün içerisinde Menemen için çok çalışıyor ve yoruluyorlar. Bu onlar için de motive eden bir uygulama oldu” dedi.