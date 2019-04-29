Menemen, çilek ve ıspanağın patentini alacak

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, çiftçinin ve üreticinin sorunlarını kooperatif kurarak çözeceğini söyledi. Menemen Ovası'nın çok verimli olmasına rağmen üretimin yeterli seviyede olmadığına dikkat çeken Aksoy, "Menemen'de tarım ve hayvancılık kooperatifi kuracağız. Çilek ve ıspanağın patentini alacağız. Çiftçinin kendi ayakları üzerinde durmasını hedefliyoruz" dedi.

Halil Özcan - Bu yıl 2'incisi düzenlenen Emiralem Çilek Festivali renkli görüntülerle açıldı. Emiralem çilek üreticilerinin yanı sıra çevre köylerden tarım ürünleri ve kadınların el işlemeleri stantlardaki yerini aldı. Festival açılışına katılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, burada sadece çilek değil, diğer tarım ürünlerinin de üretimini artırmaya yönelik çalışmalarının olduğunu söyledi. Menemen Ovası'nın, Türkiye'nin ikinci en verimli ovası olduğunu ifade eden Aksoy, "Bizde sadece muz ve çay hariç her şey üretiliyor. Ama bunun bir kooperatifi yok. Menemen'de tarım ve hayvancılık kooperatifini kuracağız. Buradaki amaç ve hedef, üretici ayakları üzerinde dursun. Çünkü üretici üretmekten vazgeçti. Türkiye'nin en verimli ikinci ovasından bahsediyoruz ama bir tane markamız yok. Bizim bir tane kooperatifimiz yok." diye konuştu.

Marka olacak

Emiralem çileği yöresel olarak bilindiğini ancak bu zamana kadar tescil ve patent çalışmasının yapılmadığını ifade eden Aksoy, şöyle devam etti: " Temel sıkıntı da bu aslında. Menemen'deki köylü ıspanak ekmesin, Türkiye ıspanak yiyemez. Ama bunu bilen yok. Kuracağımız kooperatifle bu ürünlerimizi marka haline getireceğiz."

Kooperatif kuruluş aşamasına ve çalışmalarına hemen başlayacaklarına dikkat çeken Aksoy, "Bunun için gerekli adımları oluşturduk. Büyükşehir Belediyesi'nden de destek talep ediyoruz. Alt yapısının oluşturulması, mevzuatı önemli konular. Bunla alakalı Menemen Ziraat Odası'yla birlikte adımlarını atıyoruz. Hem çilek hem de ıspanak için patent başvurusu yapacağız. İlk yapacağımız işlerden biri de Menemen Belediyesi'nde tarım birimi oluşturmak." dedi.

Menemen'in dağ köylerinden olan Alaniçi köyü, Büyükşehir Yasası'yla mahalle statüsü alan köylerden biri. Festivalde köy standı açan Muhtar Fuat Özcan, "Köyümüz mahalle ama belediye otobüsü gelmiyor. Köyde üretim yok. Köyün gençleri üretim yapmıyor artık. Fabrikalarda çalışıyor. İzmir'in Manisa sınırına yakın olduğumuzdan galiba en son hizmet bize geliyor. Menemen Belediyesi'nin bünyesinde oluşacak bir kooperatifte köylerimiz de unutulmasın istiyoruz. Üretim için teşvik verilirse yeniden tereyağı, peynir, zeytin, lor gibi ürünlerimizle köyümüzü kalkındırmaya hazırız." diye konuştu.

Öğrenciler, yetim arkadaşları için stant açtı

Çilek Festivali, sadece çilekten oluşmuyor. Emiralem Atatürk Ortaokulu 7C sınıfı öğrencileri büyüklere örnek oldu. Yetim arkadaşları için stant açan öğrenciler, evde yaptıkları tatlı ve yiyecekleri satıp fon oluşturdu.

Yaklaşık 300 öğrencinin öğrenim gördüğü Emiralem Atatürk Ortaokulu'nun 35 kişiden oluşan 7C sınıfı örnek bir davranışa imza attı. Sınıftaki 2 yetim öğrenci için Emiralem Çilek Festivali'nde stant açtıklarını söyleyen sınıf sözcüsü Selma Şevval Özdemir, "Arkadaşlarımıza destek olması için evlerimizde yaptığımız pasta, tatlı, ve çeşitli yiyecekleri getirip satıyoruz. Arkadaşlarımızdan biri doğmadan 2 ay önce babasını kaybetmiş, 3 kardeş ve annesi ile yaşamaya çalışıyorlar. Diğer arkadaşımız ise daha 8 yaşındayken babasını kaybetti. 4 kardeşi ve annesiyle sevgi yuvalarında yaşıyor. Biz her ay 125 lira ile onlara destek olmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz de bu konuda bize yardımcı oluyor. Böyle bir hayrın ve yardımın parçası olduğumuz için de sınıf ve okul olarak çok mutluyuz." dedi.

Yardıma ihtiyacı olan arkadaşları için festivallerde stant açmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu: "Bu sene mezun oluyoruz ama arkadaşlarımızla yaptığımız bu çalışma bize yardım etmeyi öğretti. Bundan sonra da bu tür organizasyonlarda olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızla bağımızı koparmayacağız. Festivale 13 kişi katıldık. Burada olduğumuz için çok mutluyuz."