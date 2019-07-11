Menemen'de 2 bin 792 kök Hint keneviri ele geçirildi

Menemen'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 792 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Menemen'de 2 bin 792 kök Hint keneviri ele geçirildi
11 Temmuz 2019 Perşembe 09:52

Menemen Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hatundere Mahallesi, Yayla Ovası mevkisinde domates tarlası içinde izinsiz Hint keneviri yetiştirildiği ihbarıyla harekete geçti. Bunun üzerine, çalışma başlatan ekipler, dün bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma, 2 bin 792 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere tek tek söküldü. Jandarma Hint kenevirlerini yetiştirdiği belirlenen aynı mahallede oturan E.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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