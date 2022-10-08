Menemen'de Çömlek Festivali başladı

Menemen Belediyesi, ilkini düzenlediği Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, muhteşem etkinliklerle kapılarını açtı. Onur Konuğu İtalya, konuk şehirlerin ‘Kadın ve Çömlek’ temasıyla Aydın, Manisa ve Eskişehir’in olduğu festivalin açılışına katılan protokol üyeleri tezgâh başına geçti, çömlekten objeler yaptı

Menemen Belediyesi 1. Uluslararası Çömlek Festivali, ziyaretçilerine kapılarını açtı. İtalya’nın onur konuğu olduğu festivalin açılışına, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Veysel Şahin, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta kamu kurumları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, akademisyenler ve Menemen’in ünlü ustalarının yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından çömlek ustaları katıldı. Festivalin açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri ardından çömlek ustalarının eşliğinde tezgah başına geçti.

TİCARİ KÖPRÜLER KURULUYOR

Menemen Belediyesi 1. Uluslararası Çömlek Festivali’nin ilk günü Menemen Şehir Parkı, Taşhan ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerine sahne oldu. Şehir Parkı’nda çömlekçilerin ulusal ve uluslararası alanlarda kendi pazarlarını büyütmelerini amaçlayan bir fuar kuruldu. Fuar, çömlek alanında üretim yapan firmaları ve tüketicileri bir araya getirdi. Ayrıca kurulan workshop stantları büyük ilgi görürken; üretici köy stantlarında da, süs, hediyelik satış stantları ve çocuk atölyeleri festival konuklarıyla buluştu.

“DÜNDEN BUGÜNE ÇÖMLEKÇİLİK”

Festival kapsamında İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde “Dünden Bugüne Çömlekçilik” konulu konferans düzenlendi. Saat 11.00’da başlayan konferanslarda yurtiçinden birçok üniversitede görev yapan akademisyenler, çömlekçilik sanatının tarihine ve bugününe ışık tuttu.

Festivale ev sahipliği yapan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Değerli konuklarımız, Menemen Çömlekçiliği bugün dünyayı ağırlıyor. Menemen Belediyesi olarak, 1. Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimizi gerçekleştiriyor olmanın heyecanını, sevincini yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 6000 yıldır çömlekçiliğin kalbi Menemen’de atıyor. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu sanat; kuşaktan kuşağa aktarılarak, hünerli ustaların ellerinde gelişip şekillenerek bugün Menemen’in simgesi haline gelmiştir. Ustalarımız, atalarından devraldıkları bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için mücadele veriyorlar. Bizler de onların bu mücadelesinde destek olmak, Menemen çömlekçiliğini tanıtmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, uluslararası alanda geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla 1. Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Güzel ilçemiz geçmişten günümüze sayısız usta yetiştirmiş. O ustalar bugün sahnede olan birbirinden yetenekli ustaları yetiştirmiş. Bugün artık Menemen Çömlekçiliği tüm Dünyada bilinen, sektöre bayraktarlık eden bir kent haline gelmiştir” dedi.

Festivalimizin Onur Konuğu Ülkesi İtalya, özel konuklarımız ise Aydın, Manisa ve Eskişehir’de bu sanata gönül vermiş kadınlarımız. Toplam 18 ülke ve ülkemizin değerli çömlek ustaları, festivalimize katılım gösterdi. Ayrıca ülkemizin önemli çömlek sanatçıları da bugün bizlerle burada yarışmacı, jüri ya da destek amaçlı bulunuyorlar. Yine festival kapsamında kıymetli akademisyenlerimiz geçmişten günümüze Menemen çömlekçiliğine ışık tutacaklar. Dünyaca ünlü çömlek ustaları da, çömlek yarışmasında en güzel eserlerini yapmak için yarışacaklar. Menemenimiz, farklı kültürlerin, örflerin ve adetlerin, geleneklerin göreneklerin, inançların yaşam alanıdır. Bu nedenle “Menemen insanla toprağın 6000 yıllık hemhal oluşunun baş şehridir. Yıllardır yapıla gelen ulusal ya da uluslararası tüm çömlek festivallerinden daha görkemli ve etkileyici bir festivali birlikte güzel ilçemizde gerçekleştirmek, Menemen var oldukça kuşaktan kuşağa geliştirilerek ulaştırılmasını sağlamak en büyük dileğimiz. Bu ortak hayalin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katılımlarıyla bizlere güç veren kıymetli misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu vesileyle birlik, beraberlik, yardımlaşma duygularımızın daha da pekiştiği Mevlid Kandilimizin ülkemize ve milletimize mutluluk, huzur, barış getirmesini diliyor, tüm İslam Aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum. Hep söylediğimiz gibi, mesele birlikte olmak, birlikte yapmak, birlikte başarmak.”