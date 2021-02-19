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Menemen'de eylemdeki işçiler işlerine döndü

Menemen Belediyesi’nde Meta-Su çalışanları ile ilgili yetkilendirmeden kaynaklanan sorun nihayet çözüldü. Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan çalışanlara işlerinin başına dönebileceklerinin müjdesini verdi

Menemen'de eylemdeki işçiler işlerine döndü
19 Şubat 2021 Cuma 15:33

Menemen Belediye Meclisi’nde Meta-Su ile ilgili yetkilendirmenin Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan’a verilmemesinden kaynaklanan sorun bugün itibariyle mahkeme kararıyla çözüldü. Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın Menemen Belediyesi’nin iştirakı olan Meta-Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamüller Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye temsilci olarak atanması için yapmış olduğu başvuru Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından reddedilmişti. Menemen Belediyesi’nin, Ticaret Sicil Memurluğu’nun işlemine karşı Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açtığı dava sonucunda mahkeme Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün red işleminin iptaline ve temsilci değişikliğinin tesciline karar verdi.

 

Aydın Pehlivan: “Hepiniz işinizin başına geçin”

Meta-Su çalışanları ile bir araya gelerek gelişmeleri aktaran Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Hep birlikte sıkıntılı bir süreçten geçtik. Ama her daim yürekten, gönülden yanınızdaydık. Başkaları gibi gelip burada görüntü vermektense kalpten üzülmeyi yeğledik ve bununla ilgili de bir mücadele içine girdik. Bugün itibariyle hukuk mücadelemiz neticelendi. Bizler Meta-Su’nun yeni yöneticileri olarak karşınızdayız. Bugün itibariyle siyaset kaybetmiş, hukuk kazanmıştır. İkbalini düşünenler kaybetmiş, işçimiz, emekçimiz kazanmıştır. Hepiniz işinizin başına geçin. Bundan sonraki süreçte Menemen için, Menemen halkı için canımızı dişimize takacağız, Menemen halkının beklediği hizmeti kendilerine götüreceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Etiketler; #menemen #menemen belediyesi #menemen işçi eylem
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