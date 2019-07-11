Menemen'de 'Kadın Danışma Merkezi ve Çocuk Oyun Evi

Menemen Belediyesi tarafından hayata geçirilen, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan kadınlara destek sağlama amacıyla faaliyet gösterecek olan 'Kadın Danışma Merkezi ve Çocuk Oyun Evi'nin açılışı Belediye Başkanı Serdar Aksoy tarafından gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir de açılışa katıldı.

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi çeken açılışta konuşan Türk Kadınlar Birliği Menemen Şube Başkanı Müesser Kırımlı, "Ülkemizde kadınlarımız sürekli artış gösteren psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete sevdiklerinden, aile bireylerinden, işverenlerinden ya da çok sevdiğini söyleyen hasta ruhlu kişiler tarafından maruz kalıyorlar. 2019 yılının ilk 6 ayında 2214 kadın öldürüldü. Oysa Türk kadını birçok ülkeden çok daha önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde seçme seçilme ve insanca yaşama haklarına kavuşmuştu. Biz Türk kadınları, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl omuz omuza savaştıysak bugün de yine omuz omuza, eşit haklara sahip olarak yaşamak istiyoruz. Temennim tek bir kadınımız bile şiddetin hiçbir türüne maruz kalmasın" dedi.

Sosyal hayata katacağız

Psikolojik ve ekonomik şiddete, her türlü ayrımcılığa maruz kalan kadınların eşit yaşam şartlarına sahip olmalarının tüm belediyelerin öncelikli görevi olması gerektiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Kadına yönelik şiddetin ve eşitsizliğin önüne geçmek boynumuzun borcu" dedi.

Mazbatasını almasının üzerinden 3 ay gibi bir süre geçtiğini ve bu süre zarfında hem belediyeyi ayağa kaldırmak hem de Menemenliye dokunmak anlamında çok ciddi girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Serdar Aksoy, "En önem verdiğimiz projeler kadın ve çocuklara yönelik yaptığımız projeler. İlk Kadın Danışma Merkezi ve Çocuk Oyun Evimizi burada açtık. Hemen akabinde Gölpark'ta Kadın Dayanışma Merkezi ile Gençlik Dayanışma Merkezimiz faaliyete geçecek. Uzun zamandır atıl bir şekilde duran Öğretmen Evi'ni kreş yapmak için proje başlattık. Kent 2'de jandarma bölgesi olarak tabir edilen yeri yepyeni bir mahalleye dönüştürüyoruz. İçinde Kadın Danışma Merkezi, kafeleri ve kreşi ile halkımıza hizmet verecek" diye konuştu.