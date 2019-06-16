Menemen'de PKU farkındalık etkinliği

Menemen Belediyesi ve İzmir Fenilketonüri(PKU) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği ile Gölpark'ta düzenlenen PKU Yaza Merhaba Karneni Al Gel Partisi büyük bir katılımla gerçekleşti.

'Fenilketonüri'nin farkındayız' sloganıyla hayata geçirilen, Başkan Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy'un da katılım gösterdiği etkinlikte Menemenli öğrenciler ve aileleri hem yılın yorgunluğunu attı hem de hastalık hakkında verilen bilgilerle farkındalık kazandı.

İş birliği sürecek

Başkan Serdar Aksoy, karnesini alan bütün öğrencileri tebrik ettikten sonra Fenilketonüri hastalığı hakkında bilgi vererek erken teşhisin bu hastalıktaki öneminden bahsetti. Haziran ayının dünya Fenilketonüri için farkındalık ayı olduğunu söyleyen Aksoy "Menemen Belediyesi olarak bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak adına her türlü çalışmanın arkasında olacağız. PKU Derneği ile bu iş birliğimiz bundan sonra da devam edecek. Fenilketonüri özel bir durum ve insanlarımızın bu hastalıkla ilgili bilinçlenmesi bizim için çok önemli" dedi.

Akraba evliliğine dikkat

İzmir Fenilketonüri(PKU) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Songül Korkmaz ise, düzenledikleri etkinlik ve hastalığın farkındalığı adına yaptıkları desteklerden dolayı Başkan Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy'a teşekkür ettikten sonra, akraba evliliklerinin bu hastalığın taşıyıcılığını arttırdığına ve yayılımına neden olduğuna vurgu yaptı. Hastalığın ancak bilinçli insanlar sayesinde geriletilebileceğine dikkat çeken Korkmaz sözlerini, "Dilek Aksoy'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hayatımda ilk kez Fenilketonüri'yi anlatmakta zorlanmadığım bir insan. Kendisi bir sosyal hizmet uzmanı ve bu konuda çok duyarlı" şeklinde tamamladı.