Menemen'de Sevgi Yolu açıldı

Menemen'de, yenilenen Sevgi Yolu ile Uğur Mumcu Heykeli açıldı. Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bu hizmetleri 4 ayda gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Çünkü artık para birilerinin, bir ailenin cebine gitmiyor, bir spor kulübünün kasasına gitmiyor. Halka gidiyor' dedi.

Menemen'in merkez ve en kalabalık caddelerinden Sevgi Yolu, belediye tarafından yenilenerek, törenle Menemenlilerin hizmetine sunuldu. Modern bir kimliğe kavuşan Sevgi Yolu'nda ayrıca, Uğur Mumcu'nun Heykeli'nin de açılışı gerçekleşti. Sevgi Yolu ve Uğur Mumcu heykelinin açılış törenine, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İzmir milletvekilleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şahin'e 'para' göndermesi

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Sevgi Yolu'nda yapılan yenileme çalışmaları ve Uğur Mumcu Heykeli'nin 4 aylık sürede gerçekleştiğini belirterek, emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür etti. Askoy, kendilerinin seçildikleri günden bu yana hizmet etme noktasında olduklarını belirterek, "Şu partili bu partili, şu mahalleli bu mahalleli, şu etnik kökenden bu etnik kökenden demeden Menemen'in her noktasına hizmet etmek zorundayız. 4 aylık süre içinde Kadın Dayanışma Merkezi'ni açtık. Menemen'de yoktu, kreş açtık. Menemen'de yoktu, 22 yeni hizmet aracı kiraladık. Amaç neydi? Menemen sokakları temiz olsun, Menemenli temiz sokaklarda yaşasın. İçerisinde aynı zamanda elektrikli temizleyici araçlar da bulunan 22 aracı hizmete soktuk. Sevgi Yolu'nun altyapısından üst yapısına kadar her şeyi yeniledik. Bugün itibariyle Cumhuriyet ve devrim şehidimiz Uğur Mumcu büyüğümüzü anmak amacıyla Menemen'in göbeğine Uğur Mumcu heykelini diktik. Halk kütüphanesi açtık. Bundan sonra konseptimiz bu. Halk kütüphanesi oluşturacağız. Kadınlarımız, çocuklarınız gelsin, çaylarını içsin, kitaplarını okusun. Halk kütüphanesini Menemen'in her noktasında gerçekleştireceğiz. Bu hizmetleri 4 ayda nasıl yaptık. Çünkü artık para birilerinin, bir ailenin cebine gitmiyor, bir spor kulübünün kasasına gitmiyor. Artık o para belediyeye gidiyor, halka gidiyor. Direkt Menemen Belediyesi'nin cebine gidiyor" dedi.

Hamza Dağ'a davet

CHP'li belediyeler olarak çok büyük zorluklarla karşılaşacaklarını, önlerine engeller konulacağını ama halka hizmet etmekten imtina etmeyeceklerini aktaran Aksoy, şöyle konuştu: "Bizim tek amacımız halka hizmet etmek. Hamza Dağ'ın söylediği bir söz var. 'CHP'li belediyelerden ses çıkmıyor' diyor. Ayağa kalk duyarsın. Menemen'e gel duyarsın. Narlıdere'de de, Foça'da da, Menemen'de de duyarsın. İlk önce o koltuktan ayrıl, kırmızılı plakalı arabana gir, İzmir'e gel, gör. Gel, Menemen'i ben anlatayım sana. Kendisine açık davetimdir. Buyursun gelsin. CHP'li belediyeler neyi başarıyor, nasıl başarıyor. Her türlü imkansızlıklara rağmen Evvelallah ayaktayız. Biz iş yapmaya devam edeceğiz. Biz yeni dönemde katılımcı ve özgürlükçü demokrasiyi, iş yapmayı hazmedeceğiz. Olay bu. Gel gör Menemen nasıl ayağa kalktı"

Demokrasi yolundayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, iktidarı eleştirerek, "İzmir'in dağlarını yakıyorsunuz, İzmir'e oksijen kaynağı olan Kaz Dağları'nı talan ediyorsunuz. 30 Ağustos zaferinin dalgalandığı Murat Dağları'nı delik deşik ettiniz. Türkiye'nin dört bir yanında ovamıza, börtü böceklerimize düşman oldunuz. Bunlara inat bizim yolumuz sevgi yolu, bizim yolumuz dostluk yolu, bizim yolumuz özgürlük yolu, bizim yolumuz demokrasi yolu, bizim yolumuz cumhuriyet yolu, bizim yoldaşlarımız Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşları. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu. Selam olsun bu sevgi yolunu kavuşturanlara. Yıllar önce bugünleri yazan Fetullahçı terör örgütünün bu ülkenin başına neler getireceğini yazan Uğur Mumcu'yu kaybettik. Hani diyor ya 'Vurulduk ey halkım unutma bizi'. Halkımız ne seni ne de bu yolda yürüyenleri asla unutmadı, unutmayacak. Selam olsun halkı için can verenlere, halkı için hizmetkar olanlara" dedi. Doğancan Bingöl

Truva Atı olmadık

CHP'li belediyelerin, eli kolu bağlansa da üretmeye, kadınlarla, çocuklarla yönetmeye devam ettiğini hatırlatan Kaya, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolu, sevgi yoludur, barış yoludur, tercihi cumhuriyettir, demokrasidir. Diktatörlük mü demokrasi mi diye soruyorum size? Ortdoğu'da ABD'nin Truva Atı olmadık biz. Truva Atı olanlar demokrasiye dil uzatamazlar. Biz yeniden İzmir'in dağlarında çiçekler açması için yeniden Mustafa Kemal'in devrimlerine, onun arkadaşlarına, sözümüzü yerine getirmek için demokrasi devrimimizi gençlerimizle, kadınlarımızla gerçekleştireceğiz. Bu ülke, bütünlük ve birlik içinde yaşacağız, kimse merak etmesin. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz" şeklinde konuştu.