Menemen'de silah kaçakçılığı operasyonu: 21 pompalı tüfek ele geçirildi

Menemen'de ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, söz konusu eve düzenlediği operasyonda 21 pompalı tüfek, 3 kurusıkıdan bozma tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçjirdi. olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Menemen'de silah kaçakçılığı operasyonu: 21 pompalı tüfek ele geçirildi
11 Aralık 2019 Çarşamba 10:15

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asarlık Gölcük Mahallesi'nde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüpheli kişiye ait eve operasyon düzenledi. Operasyonda, silah ticareti yaptığı ileri sürülen K.P. (23) gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 21 pompalı tüfek, 3 kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 46 mermi ve 12 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


 


Kaynak: DHA
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