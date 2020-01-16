Menemen'de sokak hayvanlarına çözüm

Menemen'de yaşanan sokak hayvanları sorunu için Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, yapımına devam ettikleri Hayvan Barınağı'nın açılması ile bu sorunun büyük oranda çözüleceğini belirterek, 'İzmir'in en büyük ve modern Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni kuruyoruz' dedi

Menemen'de son dönemde sık sık gündeme gelen problemlerden biri olan sokak hayvanları konusu geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme ile gündemin birinci sırasına oturdu. Kent 2'de sokak köpeğinden korkan ve kaçarken araba altında kalarak hayatını kaybeden çocuk nedeniyle sokak hayvanlarına olan tepki gittikçe artıyor. Bu konuda bir açıklama yapan Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, yaptıkları Hayvan Barınağı projesi ile soruna büyük oranda çözüm getireceklerini söyledi.

Köpek ambulansı hazır

Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçtiğimiz Pazar günü talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden kardeşimize tüm Menemen Belediyesi camiası adına başsağlığı diliyorum. Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden birisi Veterinerlik Müdürlüğü'nü kurarak 5 sokak canları kurtarma aracı, 4 hekim, 1 tekniker ve 16 personelle hızlı bir şekilde işe başlamak oldu. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan maddeler çerçevede hayvanseverler ve tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya başladık. İlçemizdeki en büyük eksikliklerden biri olan Hayvan Barınağımız'ın inşaatına başladık. Seyrek Bölgesi'nde yapımına başladığımız, 15 bin metrekare alanda hizmet verecek olan Hayvan Barınağı'nda tüm çağdaş koşulları olan hayvan kliniği, padoklar, kedi evi, besleme alanları ile birlikte İzmir'in en büyük ve modern Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni oluşturuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sonra bu konuda en büyük yatırımı yapan ilçelerden birisiyiz. Saat 12'ye kadar köpek ambulansı bulunan tek ilçeyiz" dedi.

Yoğun kısırlaştırma

Kısırlaştırma çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, "Göreve geldiğimiz günden bugüne binin üzerinde hayvanı kısırlaştırdık. Gerekli operasyonlar yapıldıktan sonra hayvanlar alındıkları yere, doğal ortamına geri bırakıldı. En gelişmiş ilçelerde dahi kısırlaştırma sayları 400 civarında olurken bizim bu rakamlara ulaşmamız büyük başarı. Sokak hayvanları ile ilgili elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

2-3 ay içinde tamamlamayı planladıkları yeni Hayvan Barınağı'nda tehlike oluşturan, saldırgan sokak hayvanlarının misafir edilerek rehabilite de edileceğine değinen Cin, diğer sokak hayvanlarının ise tedavi edilmesi gerekenlerin tedavi edildikten sonra, kısırlaştırma yapılması gerekenlerin operasyon gerçekleştikten sonra doğal ortamlarına bırakılacağını anlattı. Belediye Başkanı Serdar Aksoy önderliğinde ekip olarak Menemen'deki vatandaşların daha iyi hizmet alması, daha iyi olanaklar içinde yaşamaları için her koşulda görevlerinin başında olduklarını belirten Mehmet Cin, sokak hayvanları sorununu en kısa zamanda çözerek vatandaşların mağduriyetlerini gidereceklerini ifade etti.

Beslenme odakları

Veteriner Derya Kamçıcı Özkan ise yaptığı açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, hasta hayvanların tedavisi bittikten sonra, kısırlaştırılmak için gelen hayvanların ise kısırlaştırma operasyonundan sonra alındıkları bölgeye tekrar geri bırakıldıklarını, ama saldırgan hayvanların istisnai bir durum olduğunu söyledi. Bu konu ile alakalı da Menemen Belediyesi'nin yine Seyrek bölgesinde bir beslenme odağı projesi olduğunu dile getiren Özkan, burada köpeklerin belli bir süre kalarak rehabilite edileceklerini, böylece bir daha saldırı vakasının yaşanmayacağını açıkladı.