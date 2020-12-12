Menemen'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü Mahallesi'nde bulunan bir dairede uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Uyuşturucu Madde Arama Köpek Timi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 24 gram esrar, 16 gram bonzai, 22 uyuşturucu hap, 16 cep telefonu, 35 makaron ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili M.H, C.B, S.G. ve N.Z.E. gözaltına alındı.