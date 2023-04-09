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Menemen'deki hafriyat tesisine mahalleliden tepki

Menemen'deki hafriyat tesisine mahalleliden tepki
09 Nisan 2023 Pazar 17:38

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Koyundere semtinde yaşayanlar, Koyundere Hafriyat Toprağı Geri Kazanım ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisinin sağlığa ve çevreye zararlı asbest yaydığını savundu.

Tesis önünde bir araya gelen çevredeki mahallelerin muhtarları ve bölgede yaşayanlar adına basın açıklaması yapan Gazi Mahallesi Muhtarı Kadri Kahya, tesise günde 100 kamyon molozun getirildiğini belirtti.

Yetkililerin sadece deprem atıkları için alana moloz getireceklerini ancak sözlerini tutmadıklarını savunan Kahya, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova ve Bayraklı'daki deprem atıklarını buraya getirdi. Ben muhtar olarak karşı geldim. Bana 'Muhtarım sadece bunlar gelecek, başka bir şey olmayacak' dendi. İZBETON Genel Müdürü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri geldi, yazı altına aldık, kaydettik. 'Dışarıdan bir el arabası moloz gelirse senin bilgin olacak ama biz getirmeyeceğiz, sadece deprem atıklarını arıtıp 79 dönüm alanı size yeşil alan olarak bırakacağız.' dediler."

Muhtar Kahya, Menemen Belediyesi ile de dışarıdan moloz gelmemesi yönünde görüştüğünü, onların da 'Dışarıdan moloz gelmeyecek' dediğini söyledi.

Moloz atık tesisinden asbest yayıldığını ifade eden Kahya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya 100 metre ileride okul, karşımızda 568 daire var. Yanımızda cami, arkasında site var. 420 hanenin içine bombayı çekip atmak insanları kanser yapıp öldürmek demektir. İzmir'in çöpünü Menemen kaldıramaz. Büyükşehir'in yaşattığı acı yeter. Hizmet yapmıyor, en azından bize çöp getirmesin. 15 gün süre veriyoruz, buraya çam ağaçlarını dikeceğim. İlk kazmayı ben vuracağım. Arıcılar, 'Asbestten arılarım ölüyor' diyor. Arıların ölmesi insanların ölmesi demektir. Doğa katliamı istemiyoruz. "


Kaynak: AA
Etiketler; #menemen #izmir
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