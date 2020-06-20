Menemen'deki silahla yaralamaya ilişkin iki zanlı tutuklandı

Menemen'deki silahla yaralamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Menemen'deki silahla yaralamaya ilişkin iki zanlı tutuklandı
20 Haziran 2020 Cumartesi 14:28

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir ay önce Ulukent Mahallesi'nde A.P'nin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler, K.C, M.K. ve S.S'yi gözaltına aldı. Zanlılardan kurusıkı tabanca ve iki şarjör ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, M.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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