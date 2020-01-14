Menemen'e PKU Bahçesi kurulacak

İzmir Fenilketonüri (PKU) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından fenilketonüri hastası çocuklar ve aileleri için düzenlenen buluşmada Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, konuklarına müjide verdi.

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Songül Yalçıner Korkmaz, fenilketonüri hastalarının özel beslenmek zorunda olduklarına değinerek, bu özel beslenmeyi yapamadıkları zaman hastalığın beyinde hasara kadar ilerleyebildiğini söyledi. PKU'lu ailelerin zaman zaman çocuklarına uygun sebze ya da meyve bulmakta zorlandığını söyleyen Korkmaz, Başkan Aksoy'a belediye bünyesinde bir "PKU Bahçesi" kurulması önerisinde bulundu. Öneriyi seve seve kabul eden Başkan Aksoy, Menemen Ovası'nda tahsis edecekleri bir arazide bu bahçeyi kurabileceklerini söyledi. Aksoy, konu ile alakalı Ziraat Mühendisleri ile en kısa zamanda konuyu görüşerek projeyi hayata geçireceklerinin sözünü verdi.

Çalışmalar sürüyor

Geçtiğimiz Haziran ayında PKU Derneği ile PKU Yaza Merhaba Karneni Al Gel Partisi'nde "Fenilketonüri 'nin Farkındayız" sloganıyla hastalığa dikkat çektiklerini hatırlatan Başkan Aksoy, bu hastalıkla ilgili farkındalık çalışmalarının devam ettiğini belirtti, şunları söyledi: "Sosyal devlet olmanın belli bir takım yolları vardır. Bunlardan birisi de PKU'lu çocuklar gibi çocuklara destek olmaktır. Yemeleri-içmelerinden, sosyal hayat içerisinde var olmalarına kadar devletin desteği, gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Bugün düzenlediğimiz bu etkinlik gibi etkinlikler onların seslerini duyurmalarında çok çok önemli."

Erken teşhis önemli

Fenilketonüri hastalığında erken teşhisin önemine de değinen Başkan Aksoy, sadece iki damla kanla hastalığın erken teşhis edilebildiğini ve bu şekilde çocukların ileride yaşayacağı farklı sıkıntıların önüne geçilebildiğine dikkat çekti. PKU Derneği'nin bunu gerçekleştirdiğini, farkındalık yarattığını belirten Serdar Aksoy, "Menemen Belediyesi olarak sizin bu farkındalık çalışmanıza her türlü desteği veriyoruz. Geçmişte de verdik, gelecekte de vereceğiz" diye konuştu. n Nigar Nak