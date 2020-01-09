Menemen'e üretici köylü pazarı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy eski Merdivenli Pazar yerine yapılacak olan Üretici Köylü Pazarı'nın startını verdi. Yıkım çalışmalarına başlanan eski Merdivenli Pazar yeri yenilenerek Menemen köylüsünün ürünlerini satabileceği bir Üretici Köylü Pazarı'na dönüştürülüyor.

Yaz- kış açık olacak Üretici Köylü Pazarı'nın, Menemenli üreticilerin yetiştirdikleri yerel ürünleri ve doğal gıdaları vatandaşla buluşturacakları bir pazar olması hedefleniyor. Haftanın belli günleri belli köylerden gelecek olan üreticilere ev sahipliği yapacak olan pazarda, isteyen her köylünün bir tezgah sahibi olması hedefleniyor.

Aracasız buluşacak

Köylü ve üreticisini desteklemek amacıyla bugüne kadar Emiralem Çilek Festivali, Bozalan İncir Festivali, Koyundere Köy Şenliği, Karakılçık Buğdayı Ekim Şenliği, Göktepe Organik Köy Pazarı gibi etkinlikleri yaptıklarını belirten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yapımına başladıkları Üretici Köylü Pazarı ile üreticinin ürettiği malı aracısız olarak tüketici ile buluşturabileceğini söyledi. Menemen köylüsünü ayağa kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Aksoy, "Seçim meydanlarında sözünü verdiğimiz gibi üreticimize destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Menemen Belediyesi olarak üreticimizle omuz omuzayız" dedi.

Her şey düşünüldü

Nisan ayı gibi tamamlanması planlanan Pazarı Mimar Neslihan Aydın Batok ve Cihan Kaya tarafından tasarlandı. 58 adet tezgah bulunacak olan pazarda, mevcutta bulunan iki adet kahvehane, dönerci ve Yardımlaşma Derneği de korunarak yenileme çalışmaları ile pazarın yeni konseptine uydurulacak. Arka bölüme yapılacak olan depo bölümüne pazara katılan köylüler eşyalarını bırakabilecek. Pazarda ayrıca kadın, erkek ve engelli tuvaletleri yer alacak. Yeni tasarımda, yapılacak olan ahşap tezgahlar ve üzerlerinde bulunan mavi-beyaz brandalar ile pazarın bir Safranbolu havası taşıması amaçlanıyor. Pazara katılan üreticiler ve alışverişe gelen Menemenlilerin dinlenebileceği kahvehane, kafe tarzındaki açık alan mekanlarının da bulunacağı pazarda mevcutta bulunan ağaçlar ise aynen korunacak.