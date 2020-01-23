Menemen pamuk üreticisine destek

Menemen Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi, Tariş Pamuk Tarım Satış Kooperatifi ile pamuk alım protokolü imzaladı. Protokole göre Belediye bu yıl Tariş ortağı üreticiden 4 bin ton pamuk alacak.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, S.S. 107 No'lu Menemen Tariş Pamuk Tarım Satış Kooperatifi ve belediye bünyesinde kurmuş olduğu Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi ile imzaladığı protokol çerçevesinde, kooperatif ortaklarının ürettikleri kütlü pamuktan 2020 yılı içinde 4000 ton alarak pamuk üreticisine büyük destek sağlayacak. Protokole Başkan Serdar Aksoy, Menemen Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Atasoy ve S.S. 107 No'lu Menemen Tariş Pamuk Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı imza koydu. Protokole göre; üreticilere destek olmak amacıyla Başkan Serdar Aksoy tarafından Menemen Belediyesi bünyesinde kurulan Menemen Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Kooperatifi ortakları tarafından üretimi yapılan 4000 ton pamuk satın alınarak S.S. 107 No'lu Menemen Tariş Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'ne teslim edilecek. Teslim edilen kütlü pamuklar burada çırçırlanarak ortaya çıkan mahlıç Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Kooperatifi'ne geri verilecek. İşlenen kütlünün çekirdeği ise işletme bedeli karşılığında Menemen Tariş Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'ne bırakılacak.

Tarım merkezi

Protokolün imza toplantısında konuşan Başkan Serdar Aksoy, güçlü ve üreten bir Menemen hayal ettiğini vurgulayarak, "Seçimden önce söz verdiğimiz gibi üretici köylümüze desteğimiz her zaman devam edecek. Onlarını emeklerinin heba olmaması için imkanlarımız ve yasaların elverdiği ölçüde desteklerimiz her zaman sürecek" dedi. Doğru bir politika ve kaynakların doğru kullanımı sayesinde tarımda yeniden eski günlere dönülebileceğine değinen Aksoy, Menemen'i bir tarım merkezi haline getirmek istediklerini açıkladı, "Bunun için de üreticimizle el ele vererk çalışacağız" diye konuştu.