Menemen’de altyapı yatırımları sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü şiddetli yağışların taşkın riski yarattığı bölgelerdeki yatırımları birer birer hayata geçiriyor. Bu kapsamda Menemen Türkelli’de de 450 metrelik yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı

İzmir’de yağışların kent yaşamı üzerindeki olumsuz etkisini gidermeye yönelik çalışmalar kent genelinde sürüyor. Şiddetli yağışların neden olduğu su baskınları İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla son buluyor. Bu kapsamda Menemen Türkelli’de de yağmur suyu ayrıştırma çalışması yapıldı. Biriken suların bölgedeki araç ve yaya geçişini de güçleştirdiğini tespit eden İZSU ekipleri hayata geçirdiği çalışmayla Türkelli yolunda biriken suların yağmursuyu toplama mecrasına yönlendirilmesini sağladı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaşanan şiddetli yağışlara rağmen bölgede taşkın sorunu yaşanmadı.

