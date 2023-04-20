Menemen’de Başkan Pehlivan’dan bayram müjdesi

Ramazan Bayramı öncesi personeli ile bayramlaşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, müjdeler de verdi. Bayram ikramiyelerinin hesaplarına yatırdıklarını ifade eden Pehlivan, “Üstün performanslarınızdan dolayı an itibariyle hesaplarınıza 5’er bin lira daha performans primi yatırdık. Hep birlikte yapacağımız projelerle Menemenimizi ilklerin kenti olacak” dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, son mesai günü Menemen Belediyesi çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı. Belediye personeli de Başkan Vekili Pehlivan’a verdiği çiçekle teşekkür etti.

Menemen Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.



‘SÖZLERİMİ TUTMANIN GURURUNU YAŞIYORUM’



Personel bayramlaşmasında çalışanlara yönelik bir konuşma yapan Başkan Vekili Aydın Pehlivan; göreve geldikten sonra belediye emekçilerine verdiği tüm sözleri tutmanın sevincini yaşadığını ifade etti. Pehlivan, “Biliyorsunuz, göreve geldikten sonra; 4 ay geriden gelen maaşlarınızın tamamını ödeyeceğimi, içerde ödenmemiş tek kuruşunuzun kalmayacağını, birikmiş ikramiye alacaklarınızın tamamını ödeyeceğimi söylemiştim. Şükürler olsun ki bugün karşınızda tüm söylediklerini eksiksiz yerine getirmiş bir belediye başkanı olarak konuşuyorum. Çok şükür başımız dik… Tüm bunları o günlerde belediyemizin ekonomik koşulları felç olmuşken başardık. Tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak güçlü bağları olan büyük bir aile olmayı başardık. Benim için hiçbir şey bundan daha önemli ve değerli değil. Ben her birinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Sizlerin de bana inandığınızı, güvendiğinizi, sevdiğinizi biliyorum. Benim en önemli kazancım gönlünüzdeki tahtım” dedi.



PERSONELİ TEBRİK ETTİ



6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Pehlivan, “Ramazanın coşkusuna hazırlanırken asrın felaketine maruz kaldık. Büyük yıkım, büyük kayıplar ve arkasında büyük acılar kaldı. İlçemize yaklaşık 8 bin depremden zarar görmüş vatandaşımız geldi. Onları ağırlıyoruz. Onlar bizim misafirlerimiz değil, desteğimize, anlayışımıza ihtiyacı olan yeni komşularımız. İlk günden itibaren Menemen duyarlılığı ve Menemen dayanışmasının en güzel örneklerini hep birlikte sergiledik. Sergilemeye devam ediyoruz. Göreve gelir gelmez kurduğumuz Menemen Belediyesi Arama (MAKUR) ekibimiz deprem bölgesinde, siz kıymetli emekçilerimiz de burada cansiperane emek harcadı. Hepinizi canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.



PRİM MÜJDESİ ÇOŞKUYLA KARŞILANDI



Belediye personeline müjdeler de veren Pehlivan, şöyle devam etti: “Dün siz kıymetli emekçilerimizin bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırmıştık. Ramazan Ayı’nda göstermiş olduğunuz büyük özverili çalışmalar ve işinizi olan bağılılığınız nedeniyle sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu başarılarınızdan dolayı hesaplarınıza performans primi olarak 5’er bin lira daha an itibariyle yatırmış bulunmaktayız. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar; Menemen Belediyemiz için karanlık günler geride kaldı. Sizler nitelikli hizmetlerinizle vatandaşlarımızın memnuniyetini için çok çalıştığınız sürece bizler de imkanlarımız ölçüsünde sizleri mutlu etmeye devam edeceğiz. Menemenimiz, hep birlikte yapacağımız mega projelerle Cumhuriyetimizin 100. yılında ilklerin kenti olacak. Allah’ın izniyle yaptığımız işler parmakla gösterilecek. Bu vesileyle sizlerin, sevdiklerinizin ve tüm İslam Alemi’nin Mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allaha emanet olun.”

Menemen Belediyesi emekçileri Başkan Pehlivan’ın konuşmasını uzun süre alkış tutarak teşekkür etti. Başkan Pehlivan, daha sonra personeli ile tek tek bayramlaştı.

