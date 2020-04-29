Menemen’de Tarım Lisesi açılıyor

Menemen Belediyesi yeni satın aldığı Çavuşköy’de bulunan eski Çavuş Spor Tesisleri binasını Tarım Lisesi haline getiriyor. Başkan Serdar Aksoy, 'Köylümüzün kazanmasını, kazandıkça refah seviyesinin yükselmesini istiyoruz.' dedi

Göreve geldiği günden itibaren Menemen köylüsüne ve çiftçisine destek olmak için birçok proje hayata geçiren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Çavuşköy’de bulunan Çavuş Spor Tesisleri binasını satın alarak Tarım Lisesi’ni hayata geçirmek için ilk adımı attı. İçinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen Menemen Belediyesi’ne bir mülk daha kazandıran Başkan Aksoy, bu mülkü çiftçinin ve köylünün yararına kullanma kararı aldı.

Üreticiler de eğitim alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile hayata geçirilecek olan Tarım Lisesi’nin tadilat çalışmalarına en kısa zamanda başlanacak. Eylül ayı gibi eğitime başlaması hedeflenen, lise düzeyinde eğitim verecek olan Menemen Tarım Lisesi, aynı zamanda değişik konularda bilgi edinmek, pratik eğitimlere katılmak isteyen Menemen çiftçisine de hizmet verecek. Eski Köy Enstitüleri mantığı ile eğitim verecek olan Tarım Lisesi’nin Menemen köylüsünün, çiftçisinin eğitimi yoluyla tarıma ve tarımsal kalkınmaya katkı sağlaması amaçlanıyor.

Pratik eğitimler ön planda

En yeni tarım uygulamaları, yeni ürünler, yeni tarım teknikleri hakkında bilgi almak isteyen herkese kapılarını açacak olan Tarım Lisesi, aynı zamanda bölgede bulunan Menemen Belediyesi arazileri üzerinden pratik eğitimler de verecek. Bölgede bulunan Menemen Belediyesi’ne ait arazilerde en yeni tarım teknikleri ile ekim yapabilecek olan öğrenciler, ağaç, meyve ve sebze üretimi, hayvancılık konularında eğitimler görebilecekler.

Çiftçi çocuklarını eğitmek istiyoruz

Daha önce ekilmemiş, katma değeri yüksek ürünleri Menemenli üretici ile buluşturmak, yeni teknikleri uygulatmak istediklerini söyleyen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Köylümüzün kazanmasını, kazandıkça refah seviyesinin yükselmesini istiyoruz. Üreticimiz sıkıntılar yaşıyor, çiftçi çocukları artık tarımla uğraşmak istemiyorlar. Onların üretimden çekilmeleri Türkiye’de tarımın yavaş yavaş bitmesi demektir. Genç üreticileri, üretici çocuklarını Tarım Lisesi aracılığıyla üretimin içinde tutmak, yeni tekniklerle daha iyi bir üretim gerçekleştirmelerini ve daha kazançlı hale gelmelerini sağlamak istiyoruz. Üreticinin desteklenmesi, farklı ürünlere ve tekniklere yönlendirilmesi, tarımın cazip bir iş kolu haline getirilmesi gerekiyor. Üreticimiz kazanırsa Türkiye kazanır. Bizim tek amacımız da üreticimizin kazanması. Bu anlamda yeni açılacak olan Tarım Lisesi’nin faydasına inanıyoruz” dedi.