Menemen’in altyapısına 3 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün 30 ilçede birden yürüttüğü altyapı seferberliği kapsamında Menemen Merkez Sanayi Sitesi’nde de su baskınlarını önleyecek proje hayata geçiriliyor. Şiddetli yağışlarda sorun yaşanan sanayi sitesinde 660 metre yağmur suyu hattı döşeniyor

Menemen’e 2019 yılından bu yana yaklaşık 90 milyon liralık yatırım yaparak ilçenin altyapısını güçlendiren İZSU Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için de yağmursuyu hattı imalatlarını sürdürüyor.

Merkez Sanayi Sitesi’nde devam eden yağmur suyu hattı ve yeni ızgara imalatları bölge sakinlerinin ve esnafının yaşadığı zorlukları sonlandıracak. 660 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı ve ızgara imalatı 3 milyon liraya mal olacak. Bölgedeki çalışmaların 2023’ün ilk aylarında tamamlanması planlanıyor.