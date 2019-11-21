Menemenli miniklerin okulu 15 güne hazır

Menemen Belediyesi, Doğaköy İlkokulu bahçesinde Doğa Mahallesi Anaokulu'nun yapımına başladı.

Mahallede yaşayan çocukların okul öncesinde sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek amacıyla prefabrik yapının inşaatının 15 gün içinde tamamlanmasının planlandı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafında inşa edilen anaokulu, 105 metrekare alanda, bir derslik, yemekhane, oyun odası ve 3 tuvaletten oluşacak. Anaokulunun çocuklar için hem sosyalleşme imkanı sunacağını hem de okul öncesi gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Serdar Aksoy, "Bu projenin yapımındaki amacımız okul öncesi eğitimin her çocukla buluşturulması ve aynı zamanda ailelerinin de bu imkanlardan yararlanabilmesidir. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği düşüncesiyle okul öncesi eğitim sürecinin sağladığı özel imkanlardan herkesin eşit şekilde yararlanması istiyoruz" dedi.