Mera İzmir bu yıl da umut olmaya devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla oluşturulan ve çobanların yüzünü güldüren Mera İzmir projesi kapsamında 2023 yılının süt alım fiyatları belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede proje kriterlerine uygun üretim yapan üreticiden keçi sütünü 17 lira, koyun sütünü ise 21 liradan alacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla 2022 yılında başlatılan Mera İzmir projesiyle bu yıl da çobanların yüzü gülecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İzTarım A.Ş., 2023 yılı için süt alım fiyatlarını belirledi. Yeni yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Başka Bir Tarım Mümkün” kriterlerine uygun üretim yapan üreticilerden keçi sütünü 17 lira, koyun sütünü ise 21 liradan alacak.



Bu yıl Kiraz, Tire, Bayındır ve Torbalı da eklendi

İzmir’de küçükbaş hayvan üretimini yeniden canlandırarak üreticiye umut olan Mera İzmir projesi, 2023 yılında kapsamını da genişletiyor. Geçen yıl Bergama, Kınık, Menemen, Foça, Seferihisar, Güzelbahçe ve Karaburun’da yapılan süt alımlarına bu yıl Kiraz, Tire, Bayındır ve Torbalı ilçeleri de eklendi.



Üreticinin sütü katma değerli ürüne dönüşüyor

Üreticide alınan sütler, önümüzdeki günlerde açılması planlan ve test üretimine başlanan Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nda katma değerli ürünlere dönüştürülecek. Günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip Süt İşleme Fabrikası’nda 10 milyon litresi koyun, keçi ve manda sütü olmak üzere yılda yaklaşık 35 milyon litre süt işlenecek. Çiftçiden alınacak sütlerin bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Süt Kuzusu” projesiyle yurttaşlara ulaştırılacak. Fabrikada UHT süt kutu, UHT süt poşet, pastörize süt cam, İzmir mozerellası, burrata peyniri, beyaz peynir, feta peyniri, kaşar peyniri, örgü, dil, tulum, kaşkaval/gravyer peyniri, dondurma, kaymak, tereyağı ve yoğurt ve benzeri ürünler üretilerek İzmirli markasıyla yurt içi ve yurt dışındaki tüketiciyle buluşturulmaya devam edecek.



Kentli sağlıklı gıdayla buluşuyor

İzmir Tarımı’nın en önemli halkalarından biri olarak hayata geçen “Mera İzmir” projesiyle hem tarımda su tüketiminin azaltılması hem üreticinin doğduğu yerde doymasının sağlanması hem de İzmir’de yaşayan milyonlarca insanın sağlıklı gıdayla buluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında kooperatifler aracılığıyla üreticilerle sözleşmeli süt üretim anlaşması imzalanıyor. Üreticilerden ise Başka Bir Tarım Mümkün kriterlerine uygun, doğa dostu ve sağlıklı sütler üretmeleri isteniyor. Hayvanlarına aşırı su tüketen silajlık mısır yerine, sadece yerli yem bitkileri yediren üreticilerden süt alınıyor. Süt alım anlaşması için hayvanların asgari yedi ay merada otlatılması şartı konuluyor.