Mera ve tarım arazilerine darbe

Dikili TDİOSB tarafından Bergama'nın Çamköy Mahallesi mevkiinde 1.460.000,00 TL'lik yatırımla yerleşim yerlerine 55 metre mesafede tarım ve mera arazisi olan sahada jeotermal kaynak arama sondajı için ÇED başvurusu yapıldı. ÇED başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde tarım ve mera arazilerine hançer vurulacak

FATİH ÖZKILINÇ- Avrupa ve Türkiye'nin en topraksız, tam otomasyonlu, büyük ölçüde yaşayan insanların sanayisi olması hedeflenen Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Dikili TDİOSB) tarafından Bergama'nın Çamköy Mahallesi mevkiinde 1.460.000,00 TL'lik yatırımla jeotermal kaynak arama sondajı projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) süreci başlatıldı. İzmir Valiliği, EBSO, İZTO, İTB, EİB, BERTO ve Dikili Belediyesi'nin kurucu ortağı olduğu Dikili TDİOSB tarafından valiliğe sunulan proje tanıtım dosyasında üç farklı alanda 3 adet jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj yapılmasının planlandığı belirtildi.

Yeni arama noktaları belirlenebilecek

Valiliğe sunulan proje tanıtım dosyasında projenin teknik olmayan özetinde 495,60 ha.'lık alana sahip 1612 Numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsatının 24 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek 24 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere ruhsatın kullanım hakkı Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ne ait olduğu vurgulandı. Ruhsat sahasında 3 adet jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj yapılması planlanırken ÇED kararı alınması ile başlanacak arama faaliyetleri sonucu planlanan noktalarda kaynak bulunmaması durumunda ÇED alanı içerisinde yeni arama noktaları belirleneceği ve jeotermal kaynak aranması bin 200 artı 200 metre derinlikte olacağı ifade edildi. Dosyada proje kapsamında jeotermal kaynak arama ruhsat alanı, ÇED alanı ve kaynak arama sondaj kuyu koordinatları yer alırken proje alanında, projenin yerinde değişiklik olması durumunda, kapasite artışı yapılması planlanmasında, başka bir sondaj noktası belirlenmesi ve benzeri durumlarda ÇED Yönetmeliğine tabi bir faaliyetin planlanması halinde, önceden değerlendirme yapılmak üzere İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yazılı başvuru yapılarak bilgi verileceği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görüşünün alınacağı beyan ve taahhüt edildi.

Tarım arazisine sondaj

Ayrıca açılması planlanan sondaj noktalarının ÇED alanı arazi mülkiyeti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasına göre "mera ve tarla" olarak gözüktüğü belirtildi. İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli onaylı Çevre Düzeni Planı haritasına göre ise ÇED Alanının arazi mülkiyeti "Tarım ve Mera Arazisi" olarak gözükmekte olup belirlenen sondaj noktaları da mera ve tarım arazisi niteliği taşıdığı belirtildi.

15 kişilik istihdam

Projenin sondaj lokasyonu arazi hazırlık aşamasında 5 kişi, sondaj aşamasında ise 10 kişi çalıştırılması öngörülürken söz konusu faaliyet kapsamında ayda 30 gün, günde 10 saat, tek vardiya sabah 08:00 ile 18:00 saatleri arasında şeklinde çalışılması planlandığı bilgisine yer verildi.

Altın madeni ve rafineriye komşu

Proje dosyasında faaliyet alanıyla ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

"Proje Alanı, İzmir İli, Bergama ilçesi, Çamköy Mahallesi Mevkiinde, RN:1612 ruhsat numaralı sahada yer almaktadır. Faaliyet alanı, İzmir il merkezinin kuş uçumu yaklaşık 70 km kuzeyinde, Bergama İlçesinin yaklaşık 9,6 km güneydoğusundadır. Faaliyet alanı, İzmir il merkezinin kuş uçumu yaklaşık 70 km kuzeyinde, Bergama İlçesinin yaklaşık 9,6 km güneydoğusundadır. Faaliyet alanına ÇED alanlarından en yakın birimler faaliyet alanının 30 m kuzeyinde bulunan Orpir Pirina - Orpir Rafineri, 40 m batısında bulunan Bergama Bölge Trafik Denetlemesi Şube Müdürlüğü ve Çamköy Mahallesine bağlı 55 m mesafedeki konuttur. Ayrıca ÇED alanının kuzeyinde yaklaşık 450 metre mesafede Koza Altın Madeni bulunmaktadır."