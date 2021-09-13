Merdiven altı memur sendikalarından güç birliği

​Sağlık İş Kolunda faaliyet gösteren ve %1 üye çoğunluğunu sağlayamamış olan 14 memur sendikası Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikaları platformunu oluşturdu

ANADOLU SAĞLIK SEN, BİRLİK SAĞLIK SEN, HUZUR SAĞLIK SEN, LİYAKAT SAĞLIK SEN, MİL SAĞLIK SEN, SOSYAL HİZMET SAĞLIK SEN, SAHİM SEN, HEP SEN, ONUR SAĞLIK SEN, ŞEHİT GAZİ SAĞLIK SEN, YURT SAĞLIK SEN, GÜVEN SAĞLIK SEN, TÜM SAĞLIK SEN, BAĞIMSIZ SAĞLIK SEN Sendika genel başkanları Ankara’da bir araya gelerek, güç birliği yaparak birlikte hareket etmek için, platform oluşturdu.

​Başkentte bir araya gelen sendikalar adına açıklama yapan SAHİM SEN Genel Başkanı Özlem Akarken ve HEP SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek bundan sonraki süreçte 14 sendikayla beraber mücadele edeceklerini; %1 barajının örgütlenmenin önünde engel olduğunu, kanuna uymayan %1 barajının yargıdan döneceğini inandıklarını ifade ettiler.



​Platformun Basın Sözcüsü BİRLİK SAĞLIK SEN Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 4688 sayılı yasaya göre 11 iş kolu bulunan memur sendikalarında, 11 iş kolunun 11 inde de yetkili olan MEMUR SEN konfederasyonun beş dönemden bu yana yapılan toplu sözleşmelerde hükümet yetkilileriyle birlikte tiyatro oynadıklarını, genel olarak alınan maaş zamlarının enflasyonun altında kalması ve ay itibarıyla gerçekleşen enflasyonla düzlenmesi, yapılan toplu sözleşmelerin ne kadar başarısız olduğunun göstergesidir. ​Kaldı ki, reel enflasyonun hükümetin açıkladığı TÜİK rakamlarının olmadığını ve 2002 den bu yana memur maaşlarının alım gücünün yaklaşık %50 düştüğünü ifade etti.

11 İş kolunda da yetkili olan sendikanın memurları nasıl üye yaptığını tüm memurlar bilmektedir. Ağustos ayı içerisinde yapılan toplu sözleşmelerde, memur sen ile birlikte hareket eden sendikanın memurlar adına birlikte istedikleri zammın akıllara durgunluk verdiğini ifade eden doğruyol, Temmuz ayı enflasyonu %18.95 olarak açıklandığı, sürekli işçi arkadaşlarımıza %18 zammın verildiği, bir ortamda, %21 zam isteyip, %12 ye imza atmakta nedir? dedi.

​Her üç ayda bir sendika tazminatı olarak verilecek olan 400 TL nin, %1 üye çoğunluğuna ulaşamamış sendika üyelerine verilmeyecek olmasının, mevcut yasalara aykırı olduğunu, her üç ayda bir verilecek olan 400 TL den %1 ‘e ulaşamayan sendika üyelerinin 400TL değil, aylık 88 TL civarında bir kayıplarının olacağını, ifade eden Doğruyol, yıllarca farklı yollarla üye yapan bu toplu sözleşme döneminde de iş kolunda %1 barajı getirilerek, yıllardır memurlara çeşitli yollarla yapılan tehdit bu yıl yapılan toplu sözleşmelerde ekonomik tehdide dönüşmüştür. Geleceklerini karanlık gören yetkili sendika ve destek veren sendikadan üye kaçışlarını engellemek, boşta olan yani bir sendikaya üye olmamış olan memurları üye yapmak için çabaladıklarını ve için böyle bir yola girdiklerini ifade etti.

Her şerde bir hayır vardır diyen Doğruyol, öyle ümit ediyorum ki, önümüzdeki süreçte eğer yargı %1 barajını iptal etmezse, bölük pürçük olan küçük sendikaların birleşmesi, iktidar yandaşı olmayan sendika arayan memurlarımız için yeni bir alternatif olacak ve kısa sürede kar topu gibi büyüyecektir.

Yaklaşık 10 yıldır dayanışma aidatında ısrar eden yetkili sendikanın, her ne hikmetse bu dönem %1 de barajında ısrar etmesi , hükümetle %1 barajı üzerinden yaptıkları pazarlık kendilerinin de sonunu getirecektir.

​4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun yürürlüğe girdiği ilk yıllarda baraj kalsın diye dava açan MEMUR SEN bugün baraj gelsin diye hükümetle pazarlık yapıyor. Ya olduğunuz gibi görünün. Ya da göründüğünüz gibi olun. Sizin toplu sözleşmelerdeki göreviniz barajlarla uğraşmak değil, memurun hakkını hukukunu aramak olmalıydı.

​Adaleti ortadan kaldıranların, haksızlık ve hukuksuzluk yapanların bir gün katlettikleri adaletin eline düşeceklerini unutmamak gerek.

​%1 barajının 195 sendikayı etkilediğini ve Pek çok bağımsız sendikanın yürütmeyi durdurma talepli Danıştay’a dava açtığını, yargıya güvendiklerini ifade eden Doğruyol, Çalışma Bakanının mevcut kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan , denetleme yetkisi kendi bakanlığında olan sendikalara “Merdiven altı” ibaresini kullanması kabul edilemez. dedi.