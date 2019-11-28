Merdivenlerden düştü, 4 gün sonra öldü

Konak'ta, merdivenlerden düşen Mehmet Cüneyt Payzin, kaldırıldığı hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Merdivenlerden düştü, 4 gün sonra öldü
28 Kasım 2019 Perşembe 09:43

Olay, 23 Kasım tarihinde Konak ilçesine bağlı Hatay semtinde meydana geldi. Eşiyle birlikte alkol aldıktan sonra evine dönen 1 çocuk babası Mehmet Cüneyt Payzin, iddiaya göre, merdivenleri çıkarken, dengesini kaybedip düştü. Başına darbe alan Payzin, yaralandı. Mehmet Cüneyt Payzin, eşinin çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Payzin, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan Payzin'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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