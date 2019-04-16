Mersin'den Foça'ya inceleme gezisi

Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nün 'Eko-Turizm Konseptli Çiftlik ve Turizm Tesisi Tasarımı' projesi dahilinde; dersi alan öğrenciler ve yürütücü öğretim üyeleri, Foça ve köylerinde teknik incelemeler ve araştırmalar yaptı.

Mersin'den Foça'ya inceleme gezisi
16 Nisan 2019 Salı 14:01

Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin öğretim üyeleri ve 26 öğrencisi, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ü ziyaret ederek kent hakkında bilgiler aldı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hayriye Oya Saf, Mimar Sinem Güleryüzlü Altın, Mimar Cihan Kutsal Karadağ ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Etiketler; #Mersin Üniversitesi #Mimarlık Bölümü #Eko-Turizm Konseptli Çiftlik ve Turizm Tesisi Tasarımı
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