Meslek Fabrikası muhtarlara tanıtıldı

Torbalı'da hem işsizliği hem de kuruluşlar ile diğer meslek dallarında yaşanan kalifiye eleman sorununu ortadan kaldırmak için Torbalı Belediyesi geçtiğimiz aylarda düğmeye bastı.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayan Torbalı Belediyesi, Büyükşehir Meslek Fabrikası projesini hayata geçirdi. Bu çerçevede belediye, bünyesinde kuaförlük, unlu mamuller, manikür-pedikür, düz dikiş, overlok-reçme ve dünya kahveleri gibi genel kurslar ile ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve bilgisayar operatörlüğünün yer aldığı teknik kurslar tanıtımı için bugün BKM'de muhtarlara bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlk eğitim 18 Kasım'da

Konu ile ilgili Belediye Kültür Merkezi'ndeki bilgilendirme toplantısına Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Sorumlusu Ebru İnci, Torbalı Ticaret Odası Meclis Başkanı Erkan Aksoy, Torbalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Gülcü ve Mahalle muhtarları katıldı. Projenin yaygınlaşması amacıyla muhtarlara bilgi veren Ebru İnci, "18 Kasım'da eğitimlerimiz başlayacak. Bu proje ile Torbalı'yı örnek hale getireceğiz. Kurslarımız umut haline gelecek. Ayrıca kayıtlarımız Çaybaşı Mahallesinde bulunan Torbalı Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır" diye konuştu.

Yayılmasını istiyoruz

Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Yıldız, işsizlik adına başlatılan bu projede önemli adımlar atmaya başladıklarını söyleyerek, "Yeni istihdam alanlarımızla bu projeyle yaygınlaştırmanın hedefindeyiz. Torbalı Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Bu noktada tüm yerel birimlerin önem vermesi ve projenin güçlenerek yayılmasını istiyoruz" diye.