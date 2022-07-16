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Meslek Fabrikası'nda eğitim aldı, kendi işyerini açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Gıda Girişimciliği” programında birincilik ödülünü “Novella Dondurma” ile alan Aslı Kaya bir yıl sonra kendi işyerini açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genç girişimcilere verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyleyen Aslı Kaya, “Bu program dükkan açma ve dondurmamı markalaştırma konusunda beni hızlandırdı” dedi

Meslek Fabrikası'nda eğitim aldı, kendi işyerini açtı
16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:39

İzmir’de girişimcilik ve inovasyon kapasitesini geliştirmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in vizyonuyla kurulan FikrimİZ’de  “Gıda Girişimciliği“ programında birincilik ödülünü alan Aslı Kaya, hayallerine kavuşarak Bostanlı’da kendi işyerini açtı. 29 yaşındaki Aslı Kaya, İtalya’da mimarlık eğitimi alırken karar verdiği projesinin adını da İtalyanca hikaye anlamına gelen “Novella” koydu. Kaya, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gıda Girişimciliği ve Sosyal Girişimcilik programında aklımda olan bu işi bir plana döktük ve ayakları yere basan hale getirdik. Bu program dükkan açma ve dondurmamı markalaştırma konusunda beni hızlandırdı. Tedarikçilerimle yolum da İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde kesişti. Örneğin benimle birlikte Gıda Girişimciliği ve Sosyal Girişimcilik programına katılan Şerife Hanım’dan Menemen Emiralem’de ürettiği çilekleri alıyorum. Bütün malzemelerimi üreticilerden almaya gayret gösteriyorum” dedi.

“10 çeşit dondurma üretiyorum”


Yaklaşık iki yıldan beri dondurma ürettiğini söyleyen Aslı Kaya, “Dükkanımı açalı çok kısa bir süre olmasına rağmen yoğun ilgi görüyor. Mevsime göre değişen meyve çeşitlerimle birlikte toplam 10 çeşit dondurma üretiyorum. Ayrıca vegan müşterilerimiz için de çeşitlerimiz bulunuyor. 8 metrekarelik minik dükkanımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’i ve Neptün Soyer’i görmeyi çok isterim. Genç girişimcilere verdikleri destekler çok kıymetli” şekline konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası FikrimİZ birimi kapsamındaki "Gıda Girişimciliği" programında Aslı Kaya birincilik ödülünü “Novella Dondurma” ile 2021 yılında almıştı. Aslı Kaya’ya 10 bin TL’lik birincilik ödülünü ise Başkan Tunç Soyer vermişti.

Etiketler; #meslek fabrikası #izmir #fikrimiz #izmir büyükşehir
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