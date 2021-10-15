Meslek Fabrikası tahsisi mecliste tartışma yarattı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası’nı Adıgüzel Vakfı’na tahsisi konusunda yapılan protokol büyükşehir meclisine damga vurdu. Tahsis nedeniyle meclis üyelerine zimmet çıkacağını belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç, “Başkanımıza biri geldiği an iyi niyetle hep ‘evet’ diyor. Biri çıksın ‘Kral çıplak’ desin" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı üçüncü birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’de gerçekleştirildi. Birleşime İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Adıgüzel Eğitim, Kültür, Araştırma, Yardımlaşma ve Sağlık Vakfı arasında imzalanması planlanan protokol tartışmalara damga vurdu. İstanbul menşeli bir vakıfla protokol imzalanmasına itiraz eden AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, “Ben meseleye İzmir odaklı yaklaşmak istiyorum. Bir vakıfla protokol yapılıyor. Bunun neticesinde bir üniversite kurulacak ve adına da tarım üniversitesi denilecek. Eğer kurulursa İzmir’in çok değerli ve meslek fabrikası olarak tabir ettiğimiz eski DGM binası olan tarihi yapının üniversiteye ya da vakfa bedelsiz tahsisi söz konusu. Şu anda meslek fabrikası olarak kullanılan bir bina. Çevresinde değerli araziler de var. Bu protokolü Adıgüzel Vakfı’yla yapıyorsunuz. Bu vakıf İstanbul’da. Bu protokol bir günde önümüze geliyor, hukukiymiş şuymuş buymuş. Geçin bunları. Bu şehirde gerçekten garip işler dönüyor. Her eleştirilerimiz noktasında Tunç Soyer bize ‘elektrik Fabrikası’nı neden vermiyorsunuz’ diyor. O fabrika İzmir’in malı. Büyükşehir'in uhdesinde de olsa yarın bakanlığın yapacağı bir faaliyette de İzmir’in olacak. Orada farklı bir durum var. Bunu söyleyen belediye başkanı geliyor İzmir’in malını yabancı bir vakfa bedelsiz tahsis ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ben buradan Tunç Soyer’i tüm İzmirlilere şikayet ediyorum. Dün komisyon toplantısına katıldım, üniversitenin kurulması durumunda bazı yüksekokul ve fakülteler kurulacakmış. Bunlar, Sivil havacılık ve kabin hizmetleri, optisyenlik, adalet meslek yüksek okulu yazıyor. Tarımmış, geçiniz bunları. Çıkıp diyeceksiniz ki ‘Belediye bir vakfı kayıracak’, bu işleri geçin tarım falan değil” diye konuştu.

Taşınmaz tahsisi yok

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç da AK Parti Grup Başkanvekili Hızal’ın eleştirilerine yanıt vererek “AK Parti Grup Başkanvekili gündem maddesi ile ilgili söz alarak daldan dala siyaset yapmasıyla gündem maddesini gerektiği biçimde okumadığını düşünüyorum. Çünkü taşınmaz tahsisi yok. Bu bir ön protokol. Buradaki vakfın merkezinin nerede olduğunun önemi yok. Bu vakıf bakanlar kurulundan kamu yararı almış bir vakıf. Bir eğitim kurumu. Merkezinin neresi olduğunun konuyla alakası yok. Tahsis olmadığı gibi burada üniversite kurmaya YÖK'ün izin vermesi lazım. Vermezse zaten üniversite kurulmaz. 20 yıl öngörülüyorsa da ortaklık konusunda, bu taşınmaza YÖK izin verirse protokolden sonra yeni bir protokol yapılacak. Böyle bir izin olmazsa izin alınıncaya kadar taşınmaz Büyükşehir’in kullanımında. Burada kıyamet kopartılacak bir şey yok. İzmir Türkiye'nin 3’ncü büyük kenti. Burada tarım ve teknoloji üniversite kurulması söz konusu. Buradaki üniversitenin vasfı dünyada 10 üniversitede var. İzmir’de de böyle bir üniversite kurulması isteniyor. Biz hükümetin başka vakıflara neler yaptığını TV ekranlarında izliyoruz. 2002 senesinde 1,5 milyon üniversite öğrencisi varken, şimdi 8 milyon öğrencimiz var. Yapılan üniversitelerin hangisini uluslararası başarı hikayesi var” dedi.

“Kimseye bir şey tahsis etmiyoruz”

Başkan Vekili Mustafa Özuslu da “Sayın Tunç Soyer bir irade ortaya koymuş. Adıgüzel Vakfı gelmiş biz buraya şunu yapmak istiyoruz demiş o da hayır kardeşim gelin üniversite kuralım demiş. Tahsis yok, bu külliyen yalan yapılan bir ortaklıktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi kurulacak üniversitenin ortağı olacaktır. 100 milyon lira bir ön sermaye vakıftan gelecek ve biz de mütevelli heyetinde yer alacağız. Bu bir protokol kabulüdür. Üniversitenin kurulması için YÖK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı lazım. Diyelim ki izin verilmedi yine o mülk bizim, biz kimseye bir şey teslim etmiyoruz. Süreç tamamlanmadan olmayan şeyleri olmuş gibi gösterip süreci baştan aksatmak doğru değildir. Sayın başkanın iradesi de bu dolayısıyla bırakın bu hizmeti alsın İzmir, bırakın çocuklarımız kurulacak bu tarım üniversitesinde okusunlar. Muhalefet olarak bunun yapılmasını isteyebilirsiniz, bunu da anlarım ama İzmir’e bir üniversite kazandırılmasını ve başka bir tarım mümkün mottosunu ilerletecek eğitim kurumuna siz de destek olun” diye konuştu.

İYİ Parti’den “zimmet” çıkışı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç de gündem maddesiyle ilgili şunları dile getirdi: “Çok hassas bir konuyu acele olarak tartışıyoruz. Bu kentin menfaatini hep birlikte sağlıklı bir şekilde sağlamak zorundayız. Bu meclis de iradesini sağlık şekilde kullanmak durumunda. Başkanımıza değişik vakıflardan, üniversitelerden talep gelebilir. Ama bu taleplerin halka getirdiği yararı değerlendirmek durumundayız. Önümüze İstanbul’dan Adıgüzel Vakfı geldi. Biz tarımı destekleyecek bir çalışma yapmak istiyorsak bizim aslanlar gibi daire başkanlıklarımız var. Bunun içinde bir müdürlük oluşturalım. İlgili laboratuvarları kuralım ve İzmir’in çevre ilçelerine faydalı olalım. Bakın bu sağlıklı oluşmayan ve içeriği oluşmayan vakıf, tahsisi edilecek arsadan dolayı meclis üyelerine zimmet çıkacaktır. Bunun yaşanmış örneğini Menemen’de inceleyin. Belediyenin asli görevleri var. Bunları yapalım. Biz asli görevlerimizle uğraşalım. Bunları yapalım. Başkanımıza biri geldiği an iyi niyetle hep ‘evet’ diyor. Biri çıksın ‘Kral çıplak’ desin. Bu çerçevede bu konuyu lütfen gündemde tutalım. Bunun sağlıklı oluşumunu yapıp ona göre hareket edelim. Sonuçta bu bizi üzecek. Biz asli görevlerimizle uğraşalım" dedi.

Komisyonlara iade edildi

Karşılıklı konuşmalar sonucunda mecliste sözlü tartışmalar ve atışmalar yaşanırken oylama AK Parti Grubu salonda yeterli meclis üye sayısının olmadığını belirterek mecliste sayım istendi ve usul tartışması yaşandı. AK Parti Grubunun sayım talebi sonrasında yeterli üye sayısı bulunamayınca Başkan Vekili Mustafa Özuslu, meclis oturumuna ikinci kez ara vererek mecliste grubu bulunan parti grup başkan vekillerini görüşmeye davet etti. Aranın ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, AK Parti Grubu hukukçularıyla toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı noktasında bir görüş ayrılığının olduğu belirtti. Arada Başkan Tunç Soyer ile iletişime geçtiklerini de belirten Kökkılınç, Başkan Soyer’in görüşmede ittifak ortaklarının çekincelerini dinlemek istediğini ve bu nedenle de önergenin gündemde bırakılmasını istedi. Önerge, oylama yapılmayıp Plan ve Bütçe–Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonlarına yeniden görüşülmek üzere iade edildi.

Elektrikli araçlara indirimli otopark

Meclisin bu oturumunda kent genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZELMAN A.Ş.’nin yönetiminde olan otoparklarda, tam elektrikli araçların yüzde 50 indirimli faydalanması konusu oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca Konak 1. Etap Nazım İmar Planı (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) kapsamında ‘Sağlıklaştırma Alanı’ olarak belirlenen bölgenin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ifadeleriyle gündeme gelen plan değişikliği meclisten oybirliğiyle geçti.