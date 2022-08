Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nde açılış beklerken inşaat durdu!

Aliağa’da 2022 yılının ilk yarısında hizmete alınması hedeflenen İzmir’in ilk Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin tamamlanmamasına Aliağa Belediye Meclisi Üyesi İYİ Partili Sedat Sarı, tepki gösterdi. Sarı, Aliağalıların hayalleriyle oynandığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nde projelendirilen 2022 yılının ilk yarısında hizmete açılması hedeflenen İzmir’in ilk Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin inşaatı hala tamamlanamadı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın “2019-2024 Aliağa Gelişim Vizyonu” çerçevesinde projelendirilerek Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde başlatılan, bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak hastane yatırımının tamamlanmamasına Aliağa Belediye Meclisi Üyesi İYİ Partili Sedat Sarı, tepki gösterdi.

“Aliağa Belediyesi gecikmeden sorumludur”

Projenin durduğunu belirten Sarı, “Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin bir an önce hizmete alınması bizim birinci beklentimizdi. Aliağa Belediye Meclisi’nde de yapım yöntemi ve tercihlerle alakalı birçok konu olmasına rağmen Aliağa’nın böyle bir hizmete çok acil ihtiyacının olmasından dolayı eleştiri hakkımızı kullanmamak suretiyle yatırımın bir an önce bitirilmesi için destek verdik. Ancak geldiğimiz noktada hastanenin kaba inşaatı bitmiş durumda duruyor. Ciddi bir zaman kaybı var. Bundan sonraki sürece ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yapması gereken işlerle alakalı deniliyor. Bununla ilgili çok emin olmamakla beraber burada bizi ilgilendiren taraf, sebebi her ne olursa olsun projenin durmuş olması. ‘Biz üzerimize düşeni yaptık bundan sonrasını Dokuz Eylül Üniversitesi yapmıyorsa biz ne yapalım’ gibi bir mazereti kesinlikle reddediyoruz. Çünkü biz Aliağa Belediyesi’ne ilçemiz tam teşekküllü bir meslek hastalıkları hastanesine kavuşsun diye yetki verdik. Yetki aldılar, kullandılar ama yatırım havada kaldı. Bizim yetkiyi verdiğimiz Aliağa Belediyesi, her türlü gecikmeden sorumludur” dedi.

“Aliağalı hizmete alınmasını bekliyor”

Hastane inşaatının durması nedeniyle Aliağalıların hayalleriyle oynandığını da belirten Sarı, “Aliağa Belediyesi yönetimi bizden yetki alırken ALOSBİ’den 12 milyon TL bağış alınacağını, inşaatın kabasını belediye tarafından yapılıp kalan kısmının Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından tamamlanmasının sağlanacağı belirtilmişti. Ancak ortaya konulan taahhütlerden sadece bir tanesi tamlanmış o da hastanenin kaba inşaatını yapmak. Üç taahhütten biri yapılmış sadece. Biz 12 milyon TL bağış yapacak ALOSBİ’yi, Dokuz Eylül Üniversitesi’ni tanımayız. Biz yetki verdiğimiz Aliağa Belediyesi’ni tanırız. Aliağalı bir an önce hastanenin hizmete alınmasını bekliyor. Neden yapılamıyorsa bizi de bilgilendirsinler biz de elimizi taşın altına koyalım” diye konuştu.