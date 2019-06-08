Mestanlı’dan Bornova’ya “kardeş” ziyareti

2010 yılından bu yana Bornova’nın kardeş belediyesi olan Bulgaristan’ın Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan ve Belediye Meclis Başkanı Ömer Hüseyin Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u ziyaret etti.

Bulgaristan’ın Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan ve Belediye Meclis Başkanı Ömer Hüseyin, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u ziyaret etti. Makamda gerçekleşen görüşmede Bornova Belediyesi ile 2010 yılından bu yana kardeş belediye olduklarını söyleyen Sunay Hasan, Başkan İduğ’a görevinde başarılar dileyerek Mestanlı’ya davet etti. Hasan, “22-27 Temmuz’da kentimizde Mestanlılar buluşması yapılacak. Sizleride aramızda görmek isteriz”dedi.

Kardeş kentler olarak yapılabilecekler hakkında görüşülen ziyarette Başkan İduğ, kardeşliğin sadece kağıt üzerinde kalmamasını ve birlikte bir çok alanda çalışabileceklerini dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan İduğ, “Yerel yönetim ve Bornovalı işadamları olarak sizler için neler yapabilir, nasıl katkı sağlayabiliriz, bu konularda konuşmalıyız. Biz orada bir çivi çakabilirsek burada mutlu olacağız” dedi.

Ticaretin gelişmişlik için önemine vurgu yapan İduğ, “Sizin oralarda hayvancılık yaygın. Bu konu üzerine tesisler kurup, çalışmalar yapabilirsiniz. Bu sayede istihdam ve kimlik, marka yaratmış olursunuz. Biz de sizi ziyarete geldiğimiz zaman anlamlı, katkı koyabilecek bir şekilde gelmeliyiz. Kardeşlik bu şekilde olur” diye konuştu.

Ziyarete, İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy, Bursa Mestanlılar Derneği Başkanı Hasan Öztürk ve işadamları da katıldı.