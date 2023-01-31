Meteoroloji 5 Ege ilini uyardı: 1 Şubat'a kadar dikkat!

İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da; dün gece itibariyle 1 Şubat tarihine kadar zirai don olayı beklendiği uyarısı yapılarak, üreticilerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi

Meteoroloji 5 Ege ilini uyardı: 1 Şubat'a kadar dikkat!
31 Ocak 2023 Salı 08:58

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa için zirai don uyarısı yaptı. Dün gece başlayıp, 1 Şubat sabahına kadar devam etmesi beklenen zirai don olayının iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olarak hissedileceği belirtildi. Başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililer, zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #zirai don #haber
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