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Meteoroloji'den İzmir'e önemli uyarı! Bu ilçeler dikkat!

Meteoroloji'den İzmir'e önemli uyarı! Bu ilçeler dikkat!
28 Kasım 2022 Pazartesi 11:58

Meteoroloji bugün için İzmir'e yağmur uyarısında bulundu. Yağmurun gök gürültülü ve kuvvetli sağanak halinde yağacağı ve akşam 21.00'a kadar süreceği öğrenildi

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir genelinde etkili olacak yağışın; Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı, Bayındır, Tire, Kemalpaşa, Bornova, Karşıyaka, Menemen, Çiğli ve Foça'da kuvvetli ve gök gürültülü olacağının beklendiğini bildirdi. Kuvvetli yağışın saat 12.00'de başlayıp, 21.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yağmur #haber
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