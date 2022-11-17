Meteoroloji'den İzmir'e uyarı! Fırtına geliyor!

Meteoroloji İzmir'e kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Bugün fırtınanın etkili olması beklenirken, yetkililer ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca zehirlenmesi gibi konularda vatandaşları uyardı



Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre;, rüzgarın, bugün İzmir il genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde etkili olacağı bildirildi. Kuvvetli rüzgarın saat 09.00'da başlayacağı ve gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.