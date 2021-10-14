Metro çalışanları grev kararı almıştı. İzmir Büyükşehir açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro AŞ, Türk-İş’e bağlı Demiryol İş Sendikası ile yürütülen toplu iş görüşmelerindeki sürece ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada atılan tüm iyi niyetli adımlar ve sağlanan ciddi iyileştirmelere karşın sendikanın kendi sunduğu taslak dışında hiçbir teklife açık olmadığını belirterek görüşmeyi sona erdirdiğine dikkat çekildi. Sendikanın taslağını yeniden gözden geçirip görüşmeleri sürdürme talebinde bulunması halinde Metro AŞ’nin müzakereye açık olduğu da belirtildi

İzmir’de kent içi toplu ulaşımın önemli unsurlarından Metro AŞ ile Türk-İş bünyesindeki Demiryol İş Sendikası arasındaki toplu iş görüşmeleri hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bir açıklama geldi. Sürece ilişkin tüm detaylara yer verilen açıklamanın tam metni şöyle:

“İzmir halkının dikkatine;

İzmir Metro A.Ş. ile Demiryol İş Sendikası arasında 20 Nisan 2021 tarihinde başlayan toplu iş görüşmelerinde, toplam 69 maddelik taslağın 60 maddesinde anlaşma sağlanmış, kalan 9 madde üzerinde mutabakat sağlanamadığından sendika tarafından 22 Ekim 2021 günü 05:00’da başlamak üzere grev kararı almıştır.

Grev kararına rağmen 13 Ekim 2021 tarihinde yetkili sendikamız SODEMSEN’in çağrısı üzerine yapılan toplantıda, kalan maddeler üzerinde müzakereler sürdürülürken ve işveren tarafça teklifler olumlu yönde revize edilmeye devam edilirken; işçi sendikası sunmuş oldukları taslak dışında hiçbir teklife açık olmadıklarını beyan ederek toplantıyı sona erdirmiştir.

Bu toplu pazarlık kapsamında, işçilerimizin daha iyi bir refah seviyesine ulaşması için, ekonomik hak ve menfaatlerinde çok ciddi iyileştirme sağlanmış;



Aylık 57,00 TL olan yakacak yardımı birinci yıl 200,00 TL/ay, ikinci yıl 270,00 TL/ay,

%70 olan fazla çalışma ücreti %75,

%15 olan gece zammı sözleşmenin ilk yılında %20, ikinci yılında %30,

1+2 yevmiye olan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti 1+3 yevmiye,

Daha önce olmayan birleştirilmiş sosyal yardım, birinci yıl 200 TL/ay, ikinci yıl 300 TL/ay,

254,00 TL olan evlenme yardımı 800,00 TL,

158,00 TL olan doğum yardımı 550,00 TL,

1.150,00 TL olan afet yardımı 2.000,00 TL,

223,00 TL olan izin yardımı 600,00 TL

olarak kabul edilmiştir. Ancak;

İlkokulda okuyan her çocuk için 215,00 TL olan öğrenim yardımı 1.400,00 TL/yıl,

Ortaokulda okuyan her çocuk için 215,00 TL olan öğrenim yardımı 1.550,00 TL/yıl,

Lisede okuyan her çocuk için 430,00 TL olan öğrenim yardımı 1.800,00 TL/yıl,

Yükseköğretim gören her çocuk için 645,00 TL olan öğrenim yardımı 2.500,00 TL/yıl,

71,00 TL olan iş riski primi 130,00 TL/ay,

110,00 TL olan iş riski primi 180,00 TL/ay,

137,00 TL olan iş riski primi 230,00 TL/ay



olarak önerilmesine ve günlük ücretlere de seyyanen 30,00 TL artış teklif edilmesine karşın sendika tarafından tekliflerimiz kabul edilmediği gibi değerlendirmeye de alınmamış, taslaktaki taleplerde ısrarcı olunmuş ve başka bir teklifin ciddiye alınmayacağı belirtilerek masadan kalkılmıştır. Sunduğumuz tekliflere göre 1 Ağustos 2021 itibariyle evli ve bir çocuklu metro sürücüsünün alacağı en düşük aylık ücret; ikramiye, yol, yemek, eğitim yardımları ve mesailer hariç 5.034,00 TL, ikramiye dahil 6.150,00 TL’dir.

Bu bilgiler ışığında İzmir Metro AŞ’nin önerdiği zam oranı ortalama yüzde 31.9 dur. En alt maaş gurubunda bu oran yüzde 37.7’dir. Giydirilmiş ücretlere göre artış oranı ise yüzde 43.1 e kadar çıkmaktadır. Yine sosyal haklarda da çok ciddi artışlar öneren bir teklif yapılmıştır.

Kamuoyunca bilinmesi gereken bir diğer nokta ise aynı sendika ile İZBAN AŞ’de yaklaşık 6 ay önce yapılan toplu sözleşmede sendikanın kabul ettiği artış oranının %25.1 olduğudur.

İzmir Metro AŞ’nin önerdiği teklife göre İZBAN AŞ’deki en alt gurup çalışana göre metro çalışanı %19.3 daha fazla ücret alacaktır.

Çalışanlarımızın ekonomik düzeylerinin ve refah seviyelerinin artırılması konusunda ne kadar özverili olduğumuz tüm kamuoyunun bilgisindedir. Ancak belediyemizin mali imkanlarının da bir sınırı bulunmaktadır. Bu sınırlar da zorlanarak tekliflerimiz sürekli revize edilmesine rağmen işçi sendikasının hiçbir geri adım atmaksızın taslaktaki taleplerde ısrarcı olmasını ve nihayetinde sebepsiz yere masadan kalkmasını iyi niyetli bulmamakla beraber; Belediyemizin, Metro çalışanlarının ve İzmir halkının bu koşullarda bir grevi hak etmediğini düşündüğümüzden, sendikanın taslağını yeniden gözden geçirip görüşmeleri sürdürme talebinde bulunması halinde müzakereye açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”