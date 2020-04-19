Metro'da maskematik dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi yurttaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarına maskematik yerleştirmeye başladı. Uygulamanın ilk adresi Konak Metro İstasyonu oldu. Maskematiği kullanan Başkan Tunç Soyer, "Önceliğimiz İzmir halkının sağlığı" dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine yurttaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarına maskematik yerleştirilmeye başladı. İlki Konak Metro İstasyonu’nda hizmete giren maskematik hafta başından itibaren 10 istasyona daha koyulacak. Metro yolcuları İzmirim kartla yolculuk bedelini ödedikten sonra içeride bulunan maskematiğe yine İzmirim kartlarını göstererek hijyen paketini alabiliyor. Bu işlemde İzmirim Kart'dan herhangi bir düşüm yapılmıyor. Paket 4 maske ve 100 mililitrelik bir dezenfektan içeriyor. Önümüzdeki günlerde dağıtımı kolaylaştırmak için paketten dezenfektan çıkarılacak, maske sayısı beş olacak. İzmirim kart kullanıcılarının hafta bir kez hijyen paketi alabilecek.

İlk kullanım Soyer'den

Konak Metro İstasyonu’ndaki maskematiğin ilk kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. İzmirim kartı ile hijyen paketi alan Tunç Soyer, koronavirüs salgınıyla mücadelede maske kullanımının ve hijyenin önemini vurguladı. İzmirlilerin maskeye daha rahat ve steril bir şekilde ulaşmasını sağlamak için maskematiklerin sayılarını artıracaklarını söyleyen Başkan Soyer, "Bu sistem maskelerinizi birinin elinden almadığınız ve poşeti kendiniz açtığınız için steril bir kullanım imkanı veriyor. Böylelikle vatandaşlarımıza maskeye çok daha huzurlu ve kolay erişebilecekleri bir hizmet vermiş oluyoruz. Maskematik otomatının imalatını yapan firmamıza şükranlarımı sunuyorum. Bunu İzmirli bir firmanın yapıyor olması da ayrıca gurur veriyor. İzmirlinin sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu yeni hizmetimiz İzmirlilere hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Muhtarlara hijyen paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki tüm muhtarlara hijyen paketi dağıtıyor. Paketlerin için dörder maske ve 100 mililitrelik bir dezenfektan bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında muhtarlara hijyen paketi dağıtmaya başladı. Merkezde giderek yaygınlaşacak maskematik uygulamasının yanı sıra 11 merkez ilçedeki muhtarlara acil ihtiyaçlar için 770 hijyen paketi ulaştırılacak. Merkez ilçelere dağıtım İzmir Büyükşehir Belediyesi İkim Değişikliği ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı Haşere Mücadele Birimi tarafından yapılıyor. Her muhtara iki tane hijyen paketi veriliyor. Paketlerin içinde 4 maske ve 100 mililitrelik bir dezenfektan bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi maskematik kurulamayacak merkez dışındaki 19 ilçe için ise Yerel Hizmetler Şube müdürlüklerine 5 bin hijyen paketi gönderdi. Bu paketler Belediye’nin görev başındaki personeline ve muhtarlara dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Kriz Belediyeciliği kapsamında merkez dışındaki ilçelerin koordinasyonunu sağlayan Belediye’ye bağlı şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürlerinin talepleri doğrultusunda merkez dışı ilçelerdeki pazarlarda dağıtılmak üzere ise 40 bin maske ulaştırdı.