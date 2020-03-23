Metro ve tramvayda salgın düzenlemesi

Koronavirüsle mücadele gündemi nedeniyle yolcu sayılarında büyük oranda düşüş yaşanması nedeniyle İzmir’de metro ve tramvay seferleri yeniden düzenlendi

Ülke genelinde devam eden koronavirüsünün yayılmasını önleme çalışmaları nedeniyle İzmir'de toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 70'lere varan oranda geriledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Metro A.Ş., bu nedenle metro ve tramvayın sefer programlarını yeniden düzenledi. Yeni tarife ikinci bir bildirime kadar geçerli olacak. 22 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlanan yeni sefer tarifesi aşağıdaki gibidir: İzmir Metrosu hafta içi 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında 5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Cumartesi günleri 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Pazar günleri 06.00-20.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka Tramvayı haftanın her günü 06.00-20.00 saatleri arasında 10 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 15 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı haftanın her günü 06.00-20.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak.

Mangalcılara göz açtırılmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri mangal ve piknik yasağına uymayan vatandaşları uyardı, mangal malzemelerini topladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın milli parklar, ormanlar, park ve bahçelerde mangal yapılmasını yasaklamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de denetimlerini sıklaştırdı. İnciarltı ve Sahilevleri’nde denetim yapan zabıta ekipleri, mangal yakan ve piknik yapan kişileri uyardı, mangalları söndürdü ve topladı. İzmirlilere salgın nedeniyle evlerinde kalmalarını söyleyen zabıta ekipleri, çok sayıda kişinin bir araya gelmesine yol açan seyyar satıcılara da izin vermedi.