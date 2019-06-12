Mevsimlik işçiler emekliliğine kavuştu

Menderes'te bir tatil köyünde 17 yıl sigortasız olarak çalıştırılan iki mevsimlik işçi, geçmişe dönük çalışma günlerinin SGK'ye bildirilmesine ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından onanmasıyla emekliliğe hak kazandı.

Eşinin görev yaptığı Gümüldür'deki tatil köyünde lojmanda kalan ve aynı iş yerinde 1995 ile 2011 yılları arasında yaz sezonlarında kat görevlisi ve kat şefi olarak çalışan Asuman Bayraktar, eşinin emekli olmasının ardından işten ayrılarak, 2015'in Eylül ayında avukatı aracılığıyla iş mahkemesine başvurdu. 17 yıl boyunca sigortasız çalıştırıldığını, çalıştığı günlerin SGK'ye bildirilmediğini iddia ederek, bu günlerin tespit edilmesi için talepte bulundu.

Bayraktar'ın avukatı Ahmet Çam, mahkemeye ilettiği dilekçede müvekkilinin her yılın 15 Mart ile 30 Ekim arasındaki dönemde asgari ücret karşılığında hafta sonları ve bayramlarda da çalıştırıldığını, tek gün dahi SGK kaydı yapılmadığını öne sürdü.

Müvekkilinin farklı iş yerlerindeki çalışmalarının SGK'ye bildirilmesine rağmen bunun emekli olmasına yetmediğini bildiren Çam, bu nedenle Bayraktar'ın çalışma süresinin tespiti açısından dava açılması zorunluluğunun olduğunu savundu.

İzmir 14. İş Mahkemesi, bilirkişi raporu ve tanık ifadelerini değerlendirerek Bayraktar'ın 15 Mart 1995 ila 20 Ekim 2011 tarihleri arasında sezon dönemlerinde 3 bin 825 gün çalıştığı, bu çalışmanın SGK'ya bildirilmediği tespit edildiğinden davanın kabulüne karar verdi.

SGK avukatı, 'Kamu düzenine ilişkin davanın niteliğine uygun inceleme ve araştırma yapılmadığı' gerekçesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine (İstinaf) başvurarak İzmir 14. İş Mahkemesinin verdiği kararın kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, SGK avukatının talebini reddederek, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde buldu. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi de istinaf mahkemesinin kararını usul ve kanuna uygun bularak, oy birliğiyle hükmün onanmasına kararlaştırdı.

Yerel mahkemenin verdiği kararın kesinleşmesinin ardından işçinin sigortasız çalıştırıldığı günlerin SGK'ye bildirilmesiyle emekliliğe hak kazanan Bayraktar'a maaş da bağlandı.

Aynı işyerinde 17 yıl boyunca sigortasız çalıştırılan Nejla Bilgin de benzer süreçlerden geçerek emekli edilirken farklı tarihlerde sigortasız çalıştırılan 3 işçinin de mahkeme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Hukuki mücadele vermeleri gerekiyordu

Bayraktar ve Bilgin'in avukatı Çam, Ege Bölgesi'nde özellikle tarım ve turizm sektöründe mevsimlik işçi çalıştırma yönteminin yaygın olduğunu, sigortasız çalıştırılan işçilerin bu haklarını almak için hukuki mücadele vermeleri gerektiğini söyledi.

Yargılamaların ardından birçok insanın emekli olmaya hak kazandığına işaret eden Çam, mevsimlik işçilerin çalıştığı günlerin, işveren tarafından SGK'ye bildirilmesinin şart olduğunu ancak bunun ihmal edilebildiğini dile getirdi.

Çam, 2015'ten itibaren açtıkları hizmet tespit davalarında tatmin edici kararlar aldıklarını anlatarak, 'Emekli olma koşulları kendilerinde olmadığı için emekli olma hayalini bile kuramayan veya emekli olmayı düşünemeyen müvekkillerimizden ikisi, davaların Yargıtay tarafından onanması neticesinde emekli oldu ve emekli maaşlarını alıyor. Bu bizim için sevindirici bir olay.' ifadelerini kullandı.