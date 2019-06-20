Mezuniyet partisinde elektrik akıma kapılarak öldü

Urla'da, önceki akşam bir mezuniyet partisine katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Opera Bölümü öğrencilerinden Mert Motör (26), yan evin bahçesine kaçan topu almak için korkuluklara tırmanırken, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Okulda yapılması planlanan mezuniyet töreni de iptal edildi.

Olay, iki gün önce saat 21.00 sıralarında Bademler Mahallesi'nde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Opera Bölümü son sınıf öğrencileri, yapılacak mezuniyet töreni öncesi, fakültedeki hocalarından birinin evinde mezuniyet partisine katıldı. Havuza girip eğlenen gençlerden bazıları voleybol oynamaya başladı. Bu sırada top, yandaki evin bahçesine kaçtı. Öğrencilerden Mert Motör, topu almak için korkuluklara tırmanmak istedi. Ancak Motör, elektrik aksamındaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. İlk başta arkadaşlarına şaka yaptığını düşündükleri Motör, şalterlerin indirilmesiyle akımdan kurtulabildi.

Çağırılan ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Mert Motör, yolda yaşamını yitirdi. Doktorların tüm müdahalesine karşın Motör, hayata döndürülemedi.

Mert Motör'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baba Mustafa Motör de, cenaze işlemleri için geldiği Adli Tıp Kurumu'nda gözyaşı döktü. Yakınları, Mert Motör'ün yakın zamanda hem eğitim, hem de iş nedeniyle yurt dışına çıkma planının olduğunu söyledi.

Dün yapılması planlanan mezuniyet töreni de iptal edildi. Mert Motör, bugün okulunda yapılacak uğurlama töreninin ardından öğle namazı sonrası Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.