MHP İzmir İl Yönetim Kurulu, Tire’de toplandı

MHP İzmir İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı Veysel Şahin başkanlığında Tire'de toplandı.

MHP İzmir İl Yönetim Kurulu, Tire’de toplandı
18 Ocak 2020 Cumartesi 21:11

Tire Öğretmenevindeki toplantıda konuşan Şahin, ülkenin çok farklı bir gündemden geçtiğini, devletin Suriye’de, Irak’ta, Libya’da önemli bir mücadele verdiğini ifade etti. "15 Temmuz'dan bu tarafa devlet ilk defa devlet gibi yönetiliyor." diyen Şahin, "Devletin düşmanları da çoğalıyor. Bugün 7 ülke bir araya geldi. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri aynı kaba tükürüyor ilginç değil mi ? Devletin bu mücadelesine Türk milliyetçileri omuz veriyor, can veriyor." dedi.


Kaynak: AA
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