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MHP'li Şahin: Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım devam etmeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce alınan karar gereği sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar tanınan ücretsiz ulaşım hakkının kısaltıldığı açıklandı. Karara tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, "Burada sorumlu siyasi iradedir. Sehven olmuştu, bunu durduracağız demek doğru değil" dedi

MHP'li Şahin: Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım devam etmeli
26 Haziran 2021 Cumartesi 09:09

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi İzmir Metro A.Ş, 4 Ocak 2021'de Sağlık-Sen ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'na yazı göndererek sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile 30 Haziran'dan 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Büyükşehir Belediyesinin bu kararı İzmir'de özel ve kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarını sevindirirken karardan yaklaşık 6 ay sonra yanlışlık yapıldığı öne sürüldü. Metro A.Ş tarafından sendikaya 2 Haziran'da gönderilen ikinci yazıda "sehven" denilerek ücretsiz yararlanma süresi tekrar haziran sonuna çekildi.  Bu gelişmeye tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, sorumluluğun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten siyasi iradede olduğunu belirterek sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkının yıl sonuna kadar devam etmesi gerektiğini savundu.

Temmuz ayından itibaren tam açılma sürecinin başlaması nedeniyle böyle bir adımın atılmış olabileceğini kaydeden Şahin, "Bu uygulama devam etse sağlık çalışanlarımız için daha iyi olur. Pandemi sürecinde baya bir yıprandılar en azından motive olurlar. Sağlık çalışanlarımıza bu süreçte yerel yönetimin desteği önemli. Bu süreçte yoğun bir performans sarf ettiler. Ve şu anda da aynı tempoya devam ediyorlar. Şu anda da tüm var güçleriyle toplumu aşılamaya çalışıyorlar. İzmir'i yöneten Büyükşehir Belediyesi herkese dokunuyoruz diye açıklamalar yapıyor ama ne kadar dokunulabiliniyor?" dedi.

Doğru bir yaklaşım değil

İzmir Metro A.Ş'den Haziran ayı başında sendikaya gönderilen yazıda sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşımdan yararlanma süresinin sehven "31 Aralık 2021 sonu" olarak belirdiği yönündeki açıklamasına ilişkin ise Şahin, "Burada sorumlu siyasi iradedir. Doğru bir yaklaşım değil. Sehven olmuştu, bunu durduracağız demek doğru değil. Aşı süreci devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız yoğun çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

Etiketler; #izmir #mhp #izmir büyükşehir #sağlıkçı ücretsiz ulaşım
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