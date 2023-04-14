MHP'li Umutlu: Krediniz bitmek üzere

İZBB ve ESHOT Genel Müdürlüğü 2022 yılı faaliyet raporu görüşmelerinde kentteki trafik ve koku sorunlarına dikkat çeken Meclisi Üyesi ve MHP Grup Başkan Vekili Cüneyt Umutlu, "İzmirlilerin sizlere siyasi olarak verdiği bir kredi var, bunun farkındayız. Ben buradan not düşmek adına hem de bir uyarı olarak bir şey söyleyeyim; krediniz bitmek üzere" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi Üyesi ve MHP Grup Başkan Vekili Cüneyt Umutlu , İZBB ve ESHOT Genel Müdürlüğü 2022 yılı faaliyet raporu görüşmesinde konuştu. Kentteki trafik ve koku sorunlarına dikkat çeken Umutlu, “İzmir’e dış ilçelerden gelen vatandaşlarımız önümüzü keserek dile getirdiği sorunlar var. İzmir’e dış ilçelerinden geldiğimizde bizi karşılayan ilk şey trafik. Trafik konusunda İZBB üzerine düşen vazifeleri yerine getirmemiştir. Trafik sorundur İzmir’de. İkinci sorun ise koku. 43 yaşındayım 7-8 yaşlarımda iken İzmir’e gelirken otobüslerde sigara içilirdi. Basmane taraflarına gelirken yanlarımızdaki insanlar sigara yaksın da o kokuyu duymayalım derdik. Yaklaşık 25-30 yıldır bu soruna çözüm bulamamışız. Bu koku sorununa ne zaman çözüm bulacağız? İlçelerdeki arıtmalarımız çalışmıyor çalışanlarda sağlıklı çalışmıyor. Özellikle bizim Bakırçay bölgesinde çiftçilerimizden gelen videolar var. Aldıkları sulama motorları pislikler yüzünden tıkanıyor. Verdiğimiz siyasi karalar sonuçları işte 25 yıldır duyduğumuz bu koku, trafik” diye konuştu.



“KREDİNİZ BİTMEK ÜZERE”

Umutlu sözlerinin devamında ise “Siz bu belediyeyi MHP’den devir almadınız. Burayı zaten CHP yönetiyordu. Son dört yılı geriye dönük 20 yıldan koparamazsınız, bu mümkün değil. İzmirlilerin sizlere siyasi olarak verdiği bir kredi var, bunun farkındayız. Belki biz düzgün muhalefet yapamadık o yüzde. Vatandaşımızın tercihi. Ben buradan not düşmek adına hem de bir uyarı olarak bir şey söyleyeyim; krediniz bitmek üzere. Hatta eksiye geçmiş diyebilirim. Ek hesaptan yiyorsunuz. Yaklaşık 11 ay sonra yerel yönetimler olarak yeniden kantara çıkacağız. Bu faaliyet raporunun en iyi kantarı orası. Vatandaşımız 31 Mart 2024 yılında halkımız faaliyet raporlarını vicdanlarıyla oynayacak. Tekrar ediyorum gerçekten krediniz bitmek üzere” ifadelerini kullandı.

