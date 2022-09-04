Michelin yıldızlı şef Terra Madre Anadolu için mutfağa girdi

91. İzmir Enternasyonal Fuarı ile eşzamanlı düzenlenen uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu renkli etkinliklere sahne oluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın ikinci gününde “Mutfak Show” sahnesinde Michelin yıldızlı ünlü İtalyan şef Cristina Bowerman’ın vegan risotto yapışını izledi. Başkan Soyer, İzTarım A.Ş.’nin “İzmirli” markası ile ürünlerini tanıttığı standı da ziyaret etti

91. İzmir Enternasyonal Fuarı ve onunla eş zamanlı başlayan uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu tüm hızıyla devam ediyor. Çifte fuar kapsamındaki renkli etkinlikler ise hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor. Fuarların ikinci gününde Michelin yıldızlı İtalyan şef Cristina Bowerman, Terra Madre Anadolu için geldiği İzmir'de Mutfak Show sahnesinde yemek yaptı. Bowerman’ı izleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı. Başkan Soyer ve katılımcılar daha sonra ünlü şefin yaptığı vegan risottuyu tattı.

Daha önce de Türkiye'ye geldiğini ifade eden Cristina Bowerman, “Türkiye'nin yemek kültürüne yönelik hassasiyetinden çok etkilendim. Yerel mutfağa yönelik bir hassasiyet var. Tam anlamıyla bir Akdeniz mutfağı olan Türk mutfağı ön plana çıkarılıyor. Akdeniz mutfağının izlerini her yerde görüyorum. Geleneksel mutfak kavramı sadece kapalı bir kavram değil. Sürdürülebilir ve ilerici. Yerel ürünlerin kullanılması, ön plana çıkarılması son derece önemli. Bu durum beni çok mutlu etti” dedi.

Daha sonra sahne alan Ayhan Sicimoğlu ve şef Ahmet Güzelyağdöken'i de ağırladı. İkiliye Başkan Soyer de eşlik ederek Terra Madre Anadolu hakkında bilgi verdi. Bu sahnede ise zeytin aşı yemeği yapılarak, katılımcılara tadım için dağıtıldı.

“Tarım politikaları kader değil”

Mutfak Show sahnesindeki etkinliklerin ardından Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzTarım A.Ş.’nin “İzmirli” markası ile ürünlerini tanıttığı standı ziyaret etti. Başkan Soyer, yerel ürünlerin önemine değinerek, “Bu konu yerli ve milli bir mesele. Her gün kendi kendine yeten bir ekonomi olmaktan uzaklaştığımız tarım politikaları bir kader değil. Terra Madre bunu gösterme fırsatı verdi bize. 'Başka Bir Tarım Mümkün' diyerek yola çıktık. Terra Madre de onun mümkün olduğunu gösteren bir buluşma zemini. Burada gördüğünüz 'İzmirli' markası ile bunu sağlıyoruz. İzmir'in çoban haritasını çıkardık ve 4 bin 600'ün üzerinde çobanı belirledik. Her birinin ne kadar hayvanı var, yemi nerden buluyor... Bu harita üzerinden çobanların sütlerini almaya başladık” dedi.

“Çobanları ihracatçı yaptık”



Üreticiyi doğduğu yerde doyurmak istediklerini ifade eden Soyer, şunları söyledi: “Bunun için ürünün katma değerini artırmaya çalışıyoruz. Bu da yetmiyor, ürünün uluslararası alanda rekabetini sağlamamız gerekiyor. İhraç edilebilir hale gelmesi için kalitesinin, lezzetinin yüksek olması gerekiyor. Burada yaptığımız çalışma, bunun finali. 'Başka Bir Tarım Mümkün' diye çıktığımız yolculuğun geldiği final noktası, o çobanın ürettiği süt ile çobanı ihracatçı hale getirmek. O nedenle çok mutlu ve gururluyuz.”

Terra Madre Anadolu 12 Eylül 2022’ye kadar sürecek.