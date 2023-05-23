Mide küçültme ameliyatı için gelen Almanya vatandaşı Adle, yangında öldü

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangında mide küçültme ameliyatı için Türkiye'ye gelen Almanya vatandaşı Adle Hammude (59), yaşamını yitirdi

Eşrefpaşa semti 612 Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndüren ekipler, girdikleri dairede Almanya vatandaşı Adle Hammude'nin cesedi ile karşılaştı. 4 çocuk annesi Hammude'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hammude'nin, 15 Mayıs'ta mide küçültme ameliyatı için Almanya'dan Türkiye'ye geldiği, bir yakınının yanında kaldığı, göğsünde belirlenen kitle nedeniyle operasyona alınmadığı, bu akşam ise Almanya'ya dönmeyi planladığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.