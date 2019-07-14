'Millet iradesi ve demokrasi kazandı'

Bayındır Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde Bayındır'da önemli etkinlikler düzenleyecek.

13 Temmuz Cumartesi günü saat:21.00'de Bayındır Kani bey Parkında sanatçı ve sunucu Ahmet Kemal Bacak ve Prof.Dr.Mustafa Karataş'ın katılacağı programda 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olaylar hakkında bilgi verilecek.

Belediye ve Kaymakamlık işbirliğiyle 15 Temmuz pazartesi akşamı saat:21.00'de Atatürk anıtından başlayarak yeni ismiyle15 Temmuz Demokrasi ve Laiklik Meydanınında (eski Üçoluk Meydanı) bitecek olan yürüyüş sonrası meydan açılışı gerçekleştirilecek. Etkinlik sonunda Kani Bey parkında halka ikramlık sunulacak.

Türk Milleti 15 Temmuz'da Tarih Yazdı

15 Temmuz darbe girişimi konusunda açıklamada bulunan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen; '' Bağımsızlığı karakterine işlemiş Aziz Türk Milleti, 15 Temmuz darbe girişiminde halkın iradesini ve demokrasiyi yok etmek isteyen hainlere karşı dünyaya örnek olacak bir mücadele vermiştir. Türk Milleti Kurtuluş Savaşında olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde ülkemizin bağımsızlığını tehlikeye atacak alçakça her girişime karşı yaptığı mücadelenin bir örneğini de 15 Temmuz 2016'da ortaya koymuştur. Belediye ve Kaymakamlığımızla birlikte düzenleyeceğimize etkinliklerde Türkiye’nin en karanlık gecesini aydınlık sabaha dönüştüren 250 kahraman şehidimiz ve kahraman gazilerimizi Yüce Milletimizle yad etmektir''dedi.