Millet İttifakı İzmir'de buluştu. Geleceğin Türkiye'sini anlattılar

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin beşinci gününde Millet İttifakı Genel Başkanları bir eksikle İzmir'de buluştu. Millet İttifakı Genel Başkanları kongrede geleceğin Türkiye'sine dair dikkat çeken mesajlar verdi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) tarafından "Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz" sloganıyla düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin beşinci gününde "Değişime Davet" başlığı altında Millet İttifakı Genel Başkanları buluşması düzenledi. İZBB Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dün gerçekleşen buluşmaya 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı. Buluşmaya katılmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ise Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale temsil etti. Millet İttifakını oluşturan partilerin milletvekillerinin, belediye başkanlarının, parti yöneticilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin ve kongre delegelerinin yer aldığı toplantıda konuşan ittifakın genel başkanları dikkat çeken mesajlar verdi.

ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ

13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci yüzyılı birlikte inşa edeceğiz. İşimizin çok kolay olduğunu kimse düşünmesin ama birinci yüzyılın kongresinde o dönemin liderleri de işlerinin kolay olmadığını biliyordu..." dedi. Güzel, yaşanabilir, kalkınan ve bölgesinde saygınlığı olan bir Türkiye'nin herkesin ideali olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Zor zamanlardan geçtiğimizin farkındayım. Mustafa Kemal Atatürk'ü iki farklı ilke ile anlatırım: Bir siyasi bağımsızlık. İkinci ise ekonomik bağımsızlık. 100 yıl önce yapılan kongrede, 'Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisat zaferleri ile taçlandırılmazsa elde edilen zaferler kısa zamanda söner gider' demiştir. Bugüne kadar büyük sıkıntılar çektiğimizi biliyoruz ama öyle bir sistem, öyle bir düzen kuralım ki kim iktidara gelirse gelsin Türkiye bir daha böyle krizlerle karşı karşıya kalmasın" diye konuştu.

DÖRT AYAKLI STRATEJİ!

Bunun ideali sağlamak için dört ayaklı bir strateji hazırladıklarından söz eden Kılıçdaroğlu, "Bu dört ayaklı stratejinin temel felsefesinde demokrasi yatıyor. Demokrasinin gelişmediği ülke gelişmemiştir. Biz de demokrasimizi geliştirmek, kuvvetler ayrılığı getirmek zorundayız. Sağlıklı işleyen hiçbir demokraside denetimsiz alan yoktur. Her alan denetlenir. TBMM mi, o da denetlenir. Yanlış bir yasa yaptıysanız Anayasa Mahkemesi'ne gidilir ve o da 'Hatanı düzelt' der. Özgürdür... Özgürlüğün olmadığı yerde demokrasi olmaz. Denetimsiz bir güç demokraside yoktur. Bunun ayırdına varmalı. Siyaset kurumunun halkına hesap vermesi gerekiyor. İktidar sahipleri halka hesap vermiyorlarsa orada demokrasi yoktur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi'ne geçerken 'Ulusal Vergi Konseyi kuracağız' dedik. Bu konsey, 85 milyondan toplanan vergilerin nereye harcandığını denetleyecek, Resmi Gazete'de yayınlayacak. Herkes ödediği vergilerin nereye harcandığını bilecek. Sağlıklı işleyen demokrasilerde siyaset kurumunun lekelenmemesi, temiz kalması kalacak. Siyasi Ahlak ve Etik Kanunu çıkarmak üzere mutabakata vardık. Elbette, siyaset kurumu parlamentoya bütçe getirir. Yani yaptıkları borçların ve elde ettikleri gelirinin nereye harcandığı belirlenir. Harcanan paraların sağlıklı bir şekilde harcanıp harcanmadığının hesabının verilmesi lazım. Bunun için de TBMM'de ilave bütçe komisyonu dışında bir de kesin hesap komisyonu kuracağız' dedik. Bizim dönemizde bu komisyonun başkanı ana muhalefet partisinden olacak. Nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi anlatmak istiyorum; Ayakları yere basan, ahlaklı bir siyasetin egemen olduğu, medyanın özgür olduğu güzel bir ülke" dedi.

'ÜRETEN BİR TÜRKİYE...'

"İkinci ayak, üreten bir Türkiye" diye devam eden Kılıçdaroğlu, "Sanayiden tarıma kadar, hayatın her alanında üreten bir Türkiye. Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir. Kaynaklarınız, ovalarınız, çalışkan insanlarınız var ama üretim yok. 21'inci yüzyıldayız, neyi nasıl üreteceğimizi bilmek zorundayız. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfetti şimdi her saniye yeni bir buluş var. 21'inci yüzyıl ekonomisi artık bilgi ekonomisidir. Bilgiyi üniversitelerde üretebiliriz. O nedenle bizim iktidarımızda üniversitelerde özgür düşünceler tartışılacak ve üniversiteler bilgi üretecek. Bilgi üreten, teknoloji üreten, teknolojiye yabancılaşmayan bir Türkiye olacağız. Hedefimiz güzel, bu hedefi gerçekleştireceğiz. Katma değeri yüksek ürün üretmeliyiz. Katma değeri yüksek ürün üretemeyen söz sahibi olamaz. Katma değer yüksek ürün üretmenin yolu üniversitelerin üretmesi, sanayicinin bunu kullanmasıdır. Biz başkalarının pazarı değil, üreten ve dünyaya mal gönderen bir ülke olacağız" ifadelerini kullandı. 20'inci yüzyılda dünyada petrol savaşları varken 21'inci yüzyılda çip savaşları olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Çipin nerede üretileceğine biz karar vereceğiz. Hedefimiz, çip üretmek olacak. Hedefi yüksek koyacak ve o hedefi yakalayacağız. Dünyanın her yanından insanlar alınıyor ama biz bu insanları kendi ülkemizde tutamıyoruz. Bugün yerle bir olan Almanya, Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi olarak kendini ortaya koydu. Bilginin ve bilgi üretmenin ne kadar değerli olduğunu ortaya koymalıyız" dedi.

'SOSYAL DEVLET YARA ALDI'

Stratejinin üçüncü ayağının 'Güçlü ve sosyal bir devlet inşa etmek' olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları aktardı: "İstediğiniz kadar üretin hakça bölüşemezseniz bereket de olmaz huzur da olmaz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Hiç kimsenin kendini deveci gölgesi altında hissetmediği bir ülke hayal edeceğiz. Bugün sosyal devlet Türkiye'de büyük yara almıştır. Özellikle son 5 ila 6 yılda alt gelir grubundan üst gelir grubuna çok kaynak aktarılmıştır. Bunu düzeltmeyi de Millet İttifakı olarak biz yapacağız. Her ailenin, her bir bireyin güvencesi olacak. Sosyal devlet yardım yaparken kişinin yoksulluğunu afişe etmeyecek. İnsan onuruna yakışan bir sistem yapacağız."

'ANAHTARI LİYAKATTIR'

Son olarak, "Dördüncü ayağımız sürdürülebilirlik" diyen Kılıçdaroğlu, "Durduğunuz anda geriye gidersiniz. Dünya değişiyor, teknoloji gelişiyor. Bu değişime ayak uydurmalısınız. Sürdürülebilirliğin anahtarı devlette liyakattır. Değişime ayak mı uyduracağız, öncülük mü yapacağız? Bunun kararını vermeliyiz. Değişime, dönüşüme, atılıma öncülük yapan bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Devletin kurumları her kurumun kendi kültürü vardır. O kültürler sıcak siyasetin müdahale edemeyeceği kadar güçlüdür. O kültürler devleti güçlü hale getirir. Sürdürülebilirliğin temel anahtarlarından biri de eğitimdir. Eğitimin yeniliğe açık olması lazım. Merak duygusunu büyütebiliyorsanız ve çocuk yaşamı sorgulayabiliyorsa o zaman Türkiye sürdürülebilirliğin önünü açmış olur. Biz eğitim sisteminin de önünü açacağız. Çocuklarımız istedikleri soruyu soracak. Suçlamadan, 'Neden bu soruyu sordun?' demeden eğitimde bunu sağlayacağız" diye konuştu.

BABACAN'DAN ŞEFFAFLIK VURGUSU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "100 sene sonra biz yine ülkemiz bir demokrasi eşiğindeyken iktisat konuşuyoruz.100 sene sonra bağımsızlığımızın bir asrı devirdiği günlerde yeniden iktisat konuşuyoruz. Konu iktisat oluca bazen anlaşılması zor kelimeler havada uçuşuyor. Endojen ve eksojen faktörler, ortodoks heterodoks yaklaşımlar, epistemolojik kopuşlar... Kelimler başını alıyor gidiyor. Ben mümkün olduğunca sadece anlatacağım. Ben son 20 yılda ders almamız gereken grafikten başlayacağım. 34 yıllık iki ve üç haneli bir enflasyon döneminden sonra tek haneye iniyor sonra 2012, 2013 yılları en dip nokta son yıllarda tekrar enflasyon başını alıyor gidiyor. Milli gelir 3 bin kusur dolarlardan başlıyor, 2012, 2013 yıllarında zirveye ulaşıyor arkasından tekrar bir düşüş trendine giriyor. Türkiye, Uluslararası Şeffaflık Örgütünün Şeffaflık Endeksinde ya da tersen okuduğunuzda yolsuzluk, algı endeksinde kötü bir noktadan başlıyor. 2013'te zirveye ulaşıyor. Sonra aşağı doğru düşüyor. Bu üç grafik bize aslında enflasyonu düşük ve öngörülebilir hale indirdiğinizde ekonomik büyüme geliyor. Yine şeffaflık ne kadar yükselirse, yolsuzluk endeksinde ülken ne kadar aşağı inerse ekonomi o kadar büyüyor. Şeffaflık azaldığında, yolsuzluk çoğaldığında ülke fakirleşiyor" ifadelerini kullandı.

'DEMOKRASİ FERYADININ SESİYİZ'

Ekonomi için eğitim ve hukukun olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Babacan, "Bundan 10 yıl önce İzmir İktisat Kongresi'nde eğer eğitim ve hukukta gerekenleri yapmazsak bu ülke orta gelir tuzağına düşecek demiştim. Maalesef düştük. Ülke bir orta gelir tuzağında. Fakat bu tuzaktan çıkış mümkün. Endişeye mahal yok. Doğruları yaptığımız müddetçe bu tuzağı kırıp atar, Türkiye yükselir ve yüksek gelirli ülkeler grubuna rahatlıkla girer. Bu tuzaktan nasıl çıkacağımızı biliyoruz. Biliyoruz ki ne kadar çok demokrasi, adalet, liyakat, eğitim o kadar ekonomi. Ülkemizi bu çoklu kriz ortamından çıkartmak bugünkü dünyanın gerçekleri anlamamız hem de üleşimizin içinde ulunduğu durumu analiz etmemizden geçiyor. Dünya bugün çok net, çok keskin bir ayrıma gidiyor. Dünyanın pek çok köşesinde otokratlarla, demokrasi mücadelecileri karşı karşıya. Otokratlara karşı demokratların verdiği mücadeleyi pek çok coğrafyada görüyoruz.Bugün ülkemizde de otokrat rejime karşı bir haysiyet mücadelesi var. Kurumların yok edildiği, kuralların tanınmadığı, hukuk devletinin ayaklar altına alındığı bir yönetime karşı geniş mahallelerin ortak bir mücadelesi var. O mücadele Millet İttifakı çatısı altında yürüyen bir mücadele. İşte bizler demokrasi feryadının sesiyiz" diye konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bir tarihi kongreyi gerçekleştiriyoruz. Bu tür kongreleri bir muhasebe yapma ve idraklerimizi tazeleme açısından çok değerli buluyorum. Başta Aziz Atatürk ve tüm delegasyonun kararı bir tecrübe sonucuydu. İzmir İktisat Kongresi'nden tam 100 yıl ve bir ay sonra İZBB tarafından organize edilen kongrenin yüz yıl önceki gibi yeni bir başlangıç olmasını ümit ediyorum. Bir asırlık tecrübe içinde Cumhuriyet adını koymuşuz. Hangi tarihi eşikte yeni bir derinlik katmak gerekiyorsa devlet adamları gereğini yapmıştır. Büyük Atatürk ve devlet adamları yüzyıl önce nefes almamızı sağlayan şartları oluşturmuştur. Bu anlarda da atacağımız adımlar, gelecek politikalarımızı şekillendirecektir" dedi.

'BİR ASIR EVVELKİ RİSKLERDEN...'

"Adı konulmamış bir burhan dönemi içinde Büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu elden ele bayrak yarışıyla hakimiyeti milliyeyi gerçekleştirmek için vatandaşın birliğini teminat almak için 'Üreten Türkiye' diyerek bunun gereğini yapıyoruz" mesajı da veren Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "Yarınlarda imparatorluk tarihinde 'Fetret devri' diye geçmiş bir dönemi yarın da 'Cumhuriyet'in fetret dönemi' olarak adlandırılacak bir dönemi sonlandırmak için bu kürsüde konuşuyoruz. Tarihiyi geriye doğru akıtamazsınız. Bu ülkenin kademe kademe inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını yıkmaya çalışsanız da Cumhuriyet'in vatandaşı olarak milletimiz emin olsun ki yarınlara tekrar taşıyacağız. Çok uzun süredir kaynaklarını kötü üreten bir ülkeyiz. Öncelik sıralaması keyfi kararlarla belirlenen bir ülkeyiz. Değişimin hızının her zamandan yüksek olan bu çağda beşeri unsurlarımızın yanı sıra tüm unsurlarımızı kullanmak mecburiyetindeyiz. Bunu kadro, akıl ve siyasal programla başarabileceğimizi biliyoruz. Bir kez başaranlar bir kez daha başaracaktır. İşte, bunun için varız. Bugün ülkenin maruz kaldığı riskler, bir asır evvel karşı karşıya kaldığımız risklerden farklı değildir. Türkiye hukuk, eğitim sistemine ya bu çağın gerektiği adımları atacaktır ya da bugün karşı karşıya kaldığımız meydan okumalardan daha fazlasına maruz kalacaktır" açıklamalarında bulundu.

DAVUTOĞLU'NDAN LÜKS VE İSRAF ÇIKIŞI

Konuşmasında 100 önceki dönemin şartlarıyla bugünün benzerliğini dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Dışarıdan alınan borçlarla bugüne benzer bir şekilde Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na taşınıldı. Şimdi de o tarihi, mütevazi Çankaya Köşkü'nden Beştepe'ye taşınıldığı bir lüks ve israf dönemine girdik" dedi.

'TOPLUMSAL BARIŞ PROJESİ'

Bugün çok büyük dönüşüm içinde olunduğunu ifade eden Davutoğlu, "Sanayi devriminden çok daha büyük çapta, çok daha derin izler bırakan, çok daha hızlı hareket ederek bir nesli 5 ila 10 yıla indiren büyük bir dönüşüm içindeyiz. İletişim teknolojisi, dijital ekonomi, robotik, sanayi 4.0, sanayi 5.0'a geçişler... Ya biz bizim dedelerimizin sanayi devrimini yanlış yorumlaması gibi kaçıracağız bu büyük dönüşümü ve gelecek nesiller muhasebeyle anarken 'Keşki dedelerimiz daha bir yöne çizeydiler' diyecekler ya da işte bugün diyeceğiz o nesillerin önünü açacağız. Biz nesillerin önünü açmak için altı siyasi lider bir araya geldik. Bu nesillerin önünü kapatmak isteyenlere karşı bir araya geldik. Altılı masa 200 yıllık modernleşme tarihimizin, 150 yıllık meclis tarihimizin, 100 yıllık cumhuriyet tarihimizin, 75 yıllık demokrasi tarihimizin en büyük toplumsal barış projesidir. Mutlaka başarıya ulaşacaktır" diye konuştu.

'HUKUKSUZLUK DÖNEMİ'

Davutoğlu ayrıca iktisat anlayışını 8 boyutta ele alarak "Çöl ikliminin olduğu yerde ağaç yetişmez. Otoriter yolsuz düzenin olduğu yerde de iktisadi kalkınmaz olmaz. İktisadin iklimi hukuk ve ahlaktır. Hukukun ve ahlakın egemen olmadığı yerde en doğru politikaları uygulasanız bile 'Gözümüze bakın ışıltıyı görün' diyenler çıkar. Hukukun esası; özgürlükler ve güvendir. Bugün istediği kişiye banka kredilerini aktaran, istemediğini banka kredileri altında boğan, mülkiyet hakkına ve sözleşme hukukuna riayet etmeyi düşünmeyen her mala konabileceğini düşünen hukuksuzluk dönemi var. Siyasi ahlak dediğimizde tüyleri diken diken olan o günün ve bugünün yöneticileri... Biz bugün karşı karşıya kalınan problemler olmasın diye siyasi ahlak yasasını meclise getirmiştik. Şimdi de söylüyoruz siyasi ahlak ortak politikalar metnin ruhu. Eğer hesap vermeye hazır olmayan bir yönetim ülkeyi yönetiyorsa bilin ki dikta, otoriterlik kaçınılmaz. Bugün karşı karşıya olduğumuz salt bir ekonomik sorun değildir; ekonomik, politik bir sorundur. Kötü bir yönetimin, yanlış bir iktisat anlayışıyla yol açtığı sorundur. Ekonomik kriz tek başına tanımlayamaz bu krizi. Burada bir devlet, ahlak, toplumsal barış krizi var " dedi.

'VECİHİ HÜRKUŞ'U UNUTAMADIM'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Birinci İktisat Kongresi'nin maddelerini bulun ve okuyun. 9 madde öne çıkmış, 12 başlık var. Bunları okumakta fayda var. O kongreden sonra Türkiye'de ciddi bir hamle başlamış. Maalesef Osmanlı'nın son dönemlerinde birtakım iktisadi faaliyetler başladı ama bunlar ülkemizi ayağa kaldıracak seviyeye gelmedi. Gıda, giyim ve kuşam dışarıdan geliyordu. İzmir İktisat Kongresi'nden sonra oluşturulan hava ile bir hamle başladı. İktisat Kongresi'nden sonra da bunlar biraz daha şekillenme yoluna girdi. Hangi fabrikalar kurulacak, hangi finans tesisleri hayata geçirecek... Köylünün başlattığı Şeker Fabrikası gibi, uçak sanayi gibi. Bu, o dönemde en önemli vazife olarak gündeme getirilip uçak fabrikasının temeli atılmış 1920'de. Biz şimdi havanda su dövüyoruz. 'O kadar uçmayın' deniliyor, millet Ay'a mars'a gidiyor. Biz kendi kendimize bir yerden bir yere gidemiyoruz. Maalesef kısa zaman içinde bu teşebbüslerin hepsi kaldı. Ben Vecihi Hürkuş'u unutamadım. Nuri Demirağ, bu soyadı nereden almış; Fransızlar, İngilizler ülkeye demir ağ örüyor. "Sizin ördüğünüzü 1,5 senede tamamlarım" demiş, o soyadı almış. O dönemdeki hayal ve ufuk bizde bugüne kadar yok" dedi.

"15 MAYIS'TA İLK ADIMLAR..."

"Kendi içimize kapanmış ve bugüne kadar çekişmelerle uğraşmışız ama bizim sorunlarımızı çözecek adımlar atmamışız" diyerek devam eden Karamollaoğlu, "Ülkemizin ayağa kalkması için iktisat şart ama nereden başlayacağız dersek: Adalet! Bir ülkede adalet olmadan bir şey yapamazsınız. Bundan dolayı bunu daha kapsamlı olarak 'Ahlaki değerler ihya edilmeden o ülkede huzur olmaz' diyorum. Devlet, adalet üzerine inşa edilmelidir; adalet mülkün temelidir. Mülk dediğimiz devlettir. Dürüstlük mutlaka olacak. Şu anda ne adalet var ne liyakata önem veriliyor. Bunun için hiçbir problem çözülememiş. İttifak ediyoruz, 15 Mayıs'ta ilk atılacak adımlar bunlar. Adaletin tesis edilmesi, liyakata önem verilmesi ve yandaşlara hiçbir şeyin peşkeş çekilmemesi. Her konuda ülkemizin kalkınmasını hedef olarak seçmeliyiz. Bir değil, birkaç tesis kurulacak, Türkiye bir şantiye havasına bürünecek. Dövizin dışında ülkemizin başka bir şeye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Teknolojiyi bulur, getirirsiniz. Döviz ihtiyacını azaltacak yatırımlar yaparsanız bu problemi de çözersiniz. Önümüzde büyük bir pazar var. O yüzden bizim her türlü yapacak yatırımları desteklememiz gerekir" açıklamalarında bulundu.

'BAMBAŞKA BİR DÜNYADAYIZ'

Genel Başkanımız Meral Akşener'in sevgilerini ve selamlarını getirdim" sözleriyle açıklamalarına başlayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Annem ve babamın da dahil olduğu Türk işçi göçü 1900'li yıllarda Avrupa'daki en büyük göç hareketini oluşturuyordu. Türkiye'den Almanya'ya giden birçok aile oldu. Bugün maalesef benzer bir süreci başka bir şekilde yaşıyoruz. Cumhuriyetin yetiştirdiği binlerce kişi siyasi istikrarsızlık, hukuksuzluk, adaletsizlikle Batı ülkelerine göç ettiler. 'Varsın gitsinler' diyen iktidar, bu ülkenin yetişmiş kaynaklarını dış güçlere hediye etti. Oysa benim de çok sevdiğim Lübnanlı bir yazar, 'Her insanın gitmeye hakkı vardır, onu gitmemesi için ikna etmesi gereken ülkesidir' der. İktidar, bu emek gücünü durduracak hiçbir şey yapmadığı için bu yüzyılda Batı'nın teknolojik ve ekonomik hakimiyetini mümkün kaldı. Burada 100 yıl önce iktisat kongresini düzenleyen bağımsızlıkçı ruh, ülkeyi ileriye götürecek adımların farkına varmış. Cumhuriyetin en büyük kazançlarından biri dünyanın her yerinde çalışabilecek insanlar yetiştirmek oldu ama maalesef onları elimizde tutamamaya devam ediyoruz. Bugün İzmir'deki bir öğrenci sadece Ankara'daki öğrenci ile rekabet etmiyor; dünyadaki milyonlarca öğrenci ile rekabet ediyor. Bambaşka bir dünyadayız" dedi.

'YENİ BİR DEVLET ANLAYIŞI...'

"Artık içimize kapanıp dünyayı kendimizden ibaret sayarak bu dünya ile rekabet edemeyiz" sözleriyle açıklamalarını sürdüren Özlale, şu ifadeleri kullandı: "Değişime uyum sağlamak değil, yönetmek zorundayız. Bu, sadece büyük bir devlet olmanın gereği değil; aynı zamanda insanlara 'insanca yaşama' sağlamanın da gereğidir. Yeni bir toplumsal sözleşme yazmalıyız! Bu toplumsal sözleşmenin ilk unsuru yaşatmaktır, devlet yaşatmak için vardır. Deprem, bu vaatleri devletin gerçekleştiremediğini gösterdi. Bir zamanlar, ses, renk, ışık olan kentler kocaman enkazın altında kaldı. Bu yüzden temel sorumluluğu vatandaşa değil piyasaya duyan bu devlet yaşatmaz, yaşatamayacaktır. İkinci unsur ise fırsat eşitliğidir. Bugün, Rize'de yetişen bir çocuk ile Dersimli bir çocuğun arasında seçim yapacaksak bu Cumhuriyet'in bize sunduğu fırsat eşitliği sayesindedir. Bunun da en kurumsal adımı eğitimdir. Kaliteli bir eğitime erişimin sağlanması yoksullukla mücadele ve kalkınmada en temel amacımızdır. Artık yüz yıl öncesine göre bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden küresel eğilimleri okuyan ve ona göre politikalar üreten bir devlet olmamız gerekir. Küreselleşmenin sonuna geldik, bölgesel bir dünya karşımızda. Bu da Türkiye için büyük fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanımızın ve ülkemizin bu döneme ayak uyduracak vizyoner ve çevik bir anlayışa ihtiyacımız var. Giderek yaşlanıyoruz, demografik riskler artıyor. Sorunları çözüp insanca geliri temin etmemiz gerekirken bunun bütçe üzerinde yük oluşturmamasını sağlamalıyız. Bunun da yolu iş gücü üretimi ve istihdam. Dördüncü sorun iklim krizi. Ülkemizde mevcut iktidar sadece bakanlık ismini değiştirip başka bir şey yapmadığı için biz de iklim krizinden nasibimizi alıyoruz. Artık yeşil ve çevreci bir devlet anlayışına ihtiyacımız var. Yeni yüzyılda sadece enflasyonu çözmeyeceğiz, onu hemen aşacağız. Size yeni bir devlet anlayışının sözünü veriyoruz. Hangi inanca sahip olurlarsa olsunlar, hangi ailede olurlarsa olsunlar herkesin kazanacağı bir ülkenin sözünü veriyoruz!"

'BİR ŞEY DEĞİŞECEK HER ŞEY DEĞİŞECEK'

Konuşmalarında İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ni yapma amaçlarını anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Toplumun kılcallarından beslenerek bir gelecek inşa etmeye karar verdik. İşçi, sanayici, çiftçi esnaf kuruluşlarıyla 21 ayrı toplantı gerçekleştirdik. Nihayet 50 uzmanın yer aldığı bu çalışmalar son haline kavuşturuldu. Son iki gündür paydaşların yaptığı çalışmalar değerlendirmeye sunuldu ve müzakereler yapıldı. Doğa ile paydaş da bir değer olarak masaya davet edildi. Bize ilham veren Atatürk'ün kongre için izlediği yol ve yaptığı kurgu bize akıl oldu. Yola çıkarken içerikle ilgili bir fikrimiz yoktu. Gördük ki ortak akılla başlayan bu süre. Hiçbir sorunun tek başına çözülemeyeceğini gösterdi. Alınan karar ve ilkeler geleceğin Türkiyesi'nin şekillendirilmesinde rol olacak. Biz bugünün siyasal ikliminde bugünlerinin sorunlarına cevap verme değil, geleceğin Türkiyesi'nin politikalarını tasarlamak istedik. Genel başkanlarımızın da izlediği rol bundan farklı değil. Ortak mutabakatla bir gelecek Türkiyesi'ni inşa ediyorsunuz. Millet İttifakı'nın yaptığı adımlara İzmir'den yaptığımız gönülden bir katkıdır. Buna İzmir'deki çiftçinin alın terini yüzlerce uzmanın aklını koyduk. Artık çok iyi biliyoruz, bir şey değişecek her şey değişecek" diye konuştu.