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Millet İttifakı'ndan Konak Meydanı'nda bereket sofrası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadir Gecesi’nde Millet İttifakı’nın Konak Meydanı’nda düzenlediği iftara katıldı. Soyer, “Ailemizin büyüdüğünü görmekten mutluluk duyuyorum” dedi

Millet İttifakı'ndan Konak Meydanı'nda bereket sofrası
17 Nisan 2023 Pazartesi 23:07

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Millet İttifakı’nın Kadir Gecesi'nde Konak Meydanı’nda düzenlediği iftar programına katıldı. İzmir’in sembolü Saat Kulesi’nin çevresinde 5 binin üzerinde davetli dualarla oruç açtı. İftara  Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili adayı Yüksel Taşkın, Millet İttifakı’nın il başkanları, Millet İttifakı’nın milletvekilleri ve milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Soyer: “El ele, omuz omuzayız”


Yurttaşların Kadir Gecesi’ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Soyer, “O kadar güzel görünüyorsunuz ki... Bu mübarek Kadir Gecesi akşamında ailemizin büyüdüğünü görmekten, el ele, omuz omuza birlikte olmaktan ve bu geceyi birlikte idrak etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Allah hepimize sadece iyi günler göstersin. Dualarınız kabul olsun inşallah. Şimdiden bayramınızı kutlarım. Hepinizi kalbimin sıcaklığıyla kucaklıyorum” dedi.

Millet İttifakı il başkanlarından Kadir Gecesi mesajları


İftar yemeğinin ardından birlikte sahneye çıkan Millet İttifakı’nın il başkanları yurttaşların Kadir gecesini kutlayara şu mesajları verdi:


CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu,  “Milletin sofrasına,  Halil İbrahim Sofrası'na hoş geldiniz. Kadir Geceniz kutlu olsun.”

Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı, “Ben sizinle birlikte bu mübarek gecede bir dua etmek istiyorum. Çocuklarımızın geleceklerinden emin olduğumuz, eğitiminden,  sağlığından emin olduğumuz, sevdiklerimizle güven içinde yaşadığımız güçlü bir Türkiye’yi Allah bize nasip eylesin.”

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu,”İnşallah gelecek sene Kadir Gecesi’nde memleketimiz çok daha güzel şartlarda, çok daha güzel bir konumda olacak.  İnşallah hepimiz yaşamaktan mutluluk duyacağımız bir ülkede olacağız.”    

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, “Kadir gecesinde Türkiyemizin yarınlarının aydınlık olmasını, yepyeni bir baharla buluşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum.”   

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, “Bugün burada bu sofrada bizi birleştiren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu gönül muhabbetimiz devam eder. Sofraların birleştirdiğini siyaset ayıramaz.”  
DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Egemen Pamukçu , “Bu mübarek gecede hep beraber aynı sofrayı paylaştık. Bizler Millet İttifakı’nın üyeleri olarak bu sofrayı paylaştığımız gibi ülkemizi de siz değerli vatandaşlarımızla yönetmek istiyoruz.”


                                                                                                                         
 

Etiketler; #millet ittifakı #İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer #Kadir Gecesi
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